Detectaron a 338.000 chicos que no percibían la asignación por hijo

Con el fin de incluir y brindar ayuda a los más vulnerables, la directora de la ANSES, Fernanda Raverta, y el secretario de la Niñez, Adolescencia y Familia, Gabriel Lerner, firmaron un convenio de colaboración con el objetivo de desarrollar acciones conjuntas para la protección integral de los derechos de niños y adolescentes.



Durante la presentación, Raverta recordó que "en la Argentina 6 de cada 10 chicos son pobres".



"Ya encontramos más de 338 mil chicas y chicos que no cobraban la AUH. Esto es debido a que cambiamos las normativas para incluirlos. Nuestro objetivo es encontrar a cada niño y cada niña que le corresponde el beneficio y que aún no lo recibe. A través de este convenio vamos a poner la inteligencia del Estado para garantizarles sus derechos", destacó.



Por su parte, Lerner dijo que el decreto 840 permite "ir a buscar a los niños y niñas para ampliar la inclusión. Con la ANSES venimos trabajando para que aquellos jóvenes que no viven con sus progenitores puedan recibir la AUH a través de quienes los tienen a su cargo".



"Tenemos un desafío: existen alrededor de 10 mil menores sin cuidados parentales. Las leyes estaban, pero no hubo decisión del Gobierno anterior para incluirlos", indicó.



En la Argentina viven cerca de 13 millones de niñas, niños y adolescentes, de los cuales 9 millones tienen menos de 12 años y más de 3,5 millones entre 13 a 17 años.



Del total, alrededor de 9 millones se encuentran alcanzados por distintas prestaciones que posee el Estado Nacional, en medio de un nivel de pobreza que afecta al 42% de la población.