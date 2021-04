Cafiero sostuvo que "nunca hubo impedimento" para que provincias compren vacunas

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, ratificó hoy que "nunca hubo un impedimento" para que las distintas jurisdicciones del país, incluida la ciudad de Buenos Aires, compren vacunas contra el coronavirus y apuntó a que parte de la oposición parece buscar "más un efecto político electoral con sus declaraciones".



"La ciudad siempre estuvo autorizada. Hay una ley del año pasado que tuvo el debate de todas las fuerzas políticas y el apoyo de algunos miembros de la oposición. Era de público conocimiento. Pero vale más el efecto político y electoral de alguna declaración que leer una norma", dijo Cafiero esta mañana en declaraciones a FM Millenium.



En esa línea, el jefe de Gabinete aseveró que con sus declaraciones de esta semana buscó que "no se continúe con la noticia falsa de que había un impedimento del gobierno nacional para que las provincias o la ciudad pueda también iniciar sus negociaciones".



"La estrategia de compra del gobierno nacional fue llevar adelante la compra de 65 millones de dosis y estamos expectantes de que se cumplan los plazos de los contratos, pero hay dificultades a nivel global y Argentina no es la excepción", indicó Cafiero.



"Si ellos -por la oposición- están para colaborar bienvenido sea. Nosotros continuamos con la estrategia y no se ha modificado nada", agregó, al tiempo que pidió "leer un poco más los marcos normativos y no dejarnos llevar por climas políticos".



Ayer, el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, reconoció que es "difícil" comprar vacunas desde un distrito o municipio porque "los grandes proveedores, como Rusia o China, negocian con los gobiernos nacionales" y los laboratorios privados "tienen comprometida su producción completa por muchos meses".



“Vamos hacer todos los esfuerzos posibles para salir a comprar las vacunas entendiendo que es difícil", aseguró Miguel en declaraciones a radio La Red.



(Télam)