Frigerio: “Hay un cambio posible, nos tenemos que animar”

El dirigente de Juntos por el Cambio y ex ministro del Interior, Rogelio Frigerio, indicó adesde febrero se encuentra recorriendo Entre Ríos “básicamente porque se puede hacer después de un año con muchas restricciones. Estoy reencontrándome con amigos, militantes y dirigentes políticos de diferentes espacios, transmitiendo mis convicciones, que son, básicamente, que, que nos tenemos que animar”.En ese sentido, expresó que ve “a la sociedad entrerriana está preparada para dar ese paso adelante. Lo percibo en mis recorridas y conversaciones con los vecinos. Tengo entusiasmo; aun en un momento de mucha angustia que se vive en Entre Ríos, hay una sensación en la sociedad de que hay una salida, una luz al final del túnel”.Frigerio consideró que las elecciones legislativas previstas para este año “son importantes porque el oficialismo a nivel nacional tiene mayoría muy clara en el Senado y está cerca de tenerla en Diputados, así que, porque no es un gobierno que haya dado muestras en sus años de gestión de manejar esas mayorías con amplitud y con ánimo de convencer al otro, sino que impone esas mayorías”.“A la democracia le hace bien un mayor contrapeso de la oposición en el Congreso y para eso le tiene que ir bien a la posición, que debe mantenerse unida y ampliarse. Estoy trabajando en sumar más gente detrás de un programa de desarrollo común. Hay que convocar a otros con quienes podamos compartir valores y una visión común hacia dónde tiene que ir Entre Ríos”, declaró.Asimismo, el referente opositor consideró que “discutir un cambio en las reglas electorales a pocas semanas de empezar el cronograma de la elección me parece hasta casi irresponsable”.Y continuó: “Hubo tiempo para pensar en esto y considero que también hay tiempo para que nos vacunemos. El gobierno prometió que para agosto íbamos a estar todos vacunados, por lo que las energías deben estar puestas en. Esa es la obligación del Estado. En otros países se está haciendo, por qué en Argentina no”, se preguntó y recalcó que se debe dejar de especular respecto a “qué ventaja electoral podemos lograr modificando el cronograma”.“Las primarias son un buen instrumento para que sea la gente la que determine quienes son los mejores candidatos de cada espacio político y no una mesa de dirigentes. Es mucho más sano y lógico que sea la gente la que defina las candidaturas. Las PASO son un buen instrumento para el ejercicio democrático. Hay que usarlas”, valoró el ex funcionario nacional.Interrogado poracerca de si será candidato, enfatizó que “eso no es lo importante” y destacó laPor ello, subrayó que “hay que ser muy generoso en esa ampliación, a partir de la humildad, de reconocer que todos somos corresponsables de que la gente viva cada vez peor en Argentina y particularmente en Entre Ríos”.No obstante, aclaró que “no todos tenemos el mismo nivel de responsabilidad, porque no hemos gobernado casi 20 años la provincia, pero de alguna manera,. A partir de esto tendremos mayor predisposición para sentarnos y hablar de cómo resolvemos los problemas concretos de los entrerrianos; hablar de las cosas que le preocupan al ciudadano común y no a los políticos”.Finalmente, Frigerio admitió que “después de muchas elecciones en las cuales acompañé a otros candidatos e incluso fui jefe de campaña,. Es un enorme honor, responsabilidad y orgullo ser candidato en Entre Ríos, pero tiene que ser funcional al proyecto. No podemos priorizar candidaturas ni partidos políticos antes que a un proyecto que le cambie la vida a la gente, porque si no estaríamos poniendo el carro adelante del caballo y eso nunca funcionó”.