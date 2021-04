Coronavirus: Prevén "cierre más localizado" y "políticas sociales focalizadas"

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, aseguró hoy que, “si hay un rebrote" de casos de coronavirus, será necesario tomar "medidas adicionales”.



“Si la situación se complica y hay un rebrote, vamos a tomar medidas excepcionales y adicionales a las que ya venimos tomando desde el año pasado”, dijo Arroyo en El Destape Radio.



En este sentido, el funcionario aclaró que “la lógica de cierres este año es distinta a la del pasado", cuando "hubo que cerrar todo para tener los respiradores y las camas de terapia" intensiva que no se tenían.



"Este año los tenemos y entonces la idea es un cierre más localizado”, indicó el funcionario.



“Si una maestra tiene Covid, se cierra el aula; no la escuela. Si en una fábrica hay casos, se cierra la fábrica, pero no todo el sector productivo”, graficó.



Recordó que, en caso de que se produzca un rebrote, “la que define es el área de Salud", en tanto que su cartera "se adaptará a las necesidades", pudiendo sumar "políticas sociales focalizadas para acompañar”.



El ministro recordó que “la Tarjeta Alimentar aumentó su monto un 50% en febrero" y afirmó que ese instrumento "se sostiene".



Al opinar sobre las últimas cifras del índice de pobreza del 42%, reiteró que “la situación es crítica".



"Si bien no llegamos al 47% que tuvimos el segundo semestre del año pasado, es una situación crítica, pero con un Estado presente”, afirmó.



“La indigencia es del 10,5% y, sin los distintos programas estatales, sería del 27,9%, lo mismo que la pobreza, que sin la asistencia hubiera sido más del 50%”, manifestó Arroyo.



Evaluó que “hay más actividad en la construcción y en el rubro textil, pero el problema claramente son los precios de los alimentos", lo que hace que "la gente haga changas pero también vaya al comedor para llegar a fin de mes”.



El ministro explicó que el Gobierno está “extendiendo el programa Potenciar Trabajo, que ya llega a 870.000 personas que cobran 10.800 pesos” para complementar sus ingresos.



Al repasar otras políticas encaradas por su ministerio indicó que “ya se urbanizaron 106 villas y asentamientos y el plan para este año es urbanizar 400 y eso mejora la infraestructura y es un gran plan de trabajo”.



“El tercer eje son los jardines de infantes. Entre los chicos se dan los niveles más críticos de pobreza y es por eso que ya hicimos 269 jardines de infantes y tenemos que completar 800 durante este año”, completó.