El Senado nacional avanza con el proyecto de reforma del régimen de monotributo

El Senado avanzó con la firma del dictamen para el proyecto de reforma del régimen de monotributo, y lo dejó listo para ser sometido a votación la semana próxima, cuando sería convertido en ley.La Comisión de Presupuesto y Hacienda se reunió por videoconferencia y escuchó una exposición de la directora de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, tras lo cual pasó a la firma el proyecto ya aprobado por la Cámara de Diputados.Los senadores de la oposición adelantaron su apoyo en general a la iniciativa, que sería tratada en la próxima sesión de la Cámara alta junto a la reforma del impuesto a las ganancias.El proyecto apunta a resolver el problema de la actualización del monotributo durante 2021, surgido de la suspensión del índice de movilidad previsional anterior y de la transición del régimen general.Durante la reunión, Marcó del Pont explicó que el "núcleo duro del proyecto" es que "el paso al régimen general no sean tan abrupto, que no pase a tener una carga tributaria muy superior".La funcionaria señaló que además busca generar un mecanismo para resolver el problema de deudas acumuladas por la suspensión del "sistema de exclusión automático" que pasaba al contribuyente al régimen general.En este sentido, dijo que "un rasgo importante de este proyecto es que plantea beneficios para los contribuyentes cumplidores" y que "hay beneficios bien importantes para los que voluntariamente pasaron al régimen general"."Para los que fueron excluidos del régimen en 2019 y 2020 ponemos un límite: si se pasaron en la facturación hasta el 25% de su escala, pueden volver al monotributo pagando una diferencia. Si se pasaron por arriba del 25%, pasarán al régimen general, pero con un alivio de quitas y reducción de Ganancias y de IVA", explicó Marcó del Pont.La titular del ente recaudador admitió que la deuda que muchos de esos contribuyentes generaron en los últimos dos años es "impagable para muchos de ellos".Según explicó el subdirector general de fiscalización de la AFIP, Julián Ruiz, a modo de ejemplo, el contribuyente que quedó excluido en 2020 debería pagar 826 mil pesos, mientras que con esta nueva ley abonaría 96 mil, por lo que tendrán "un ahorro del 92%".Además, el proyecto apunta a resolver el tema de la actualización de las categorías del monotributo que se ajustaban por el índice de movilidad jubilatoria pero que, por haber estado suspendido, se tomará ahora un índice del 35,3% "que surge de la jubilación mínima", señaló la funcionaria.Marcó del Pont indicó, además, que se permitirá al monotributista que haga un "colchón de crédito fiscal para que, cuando se dé la circunstancia de pasar al régimen general, le permita debitarlo de su saldo deudor de IVA y de Ganancias".Durante el intercambio con los senadores, la tucumana Silvia Elías de Pérez (Juntos por el Cambio) cuestionó que la actualización se siga haciendo por el índice de las jubilaciones y no por el de la inflación, un punto que también criticó su compañero de bloque chaqueño, Víctor Zimmermann.Además, Elías de Pérez consideró "muy peligroso cuando se hacen parches", pero la titular de la AFIP negó que se trate de eso porque, según argumento, el proyecto resuelve la "transición" al régimen general independientemente de la "situación circunstancial".Sobre el final del encuentro, el jefe del bloque oficialista, José Mayans, confirmó que la idea es "tratarlo en la próxima sesión" mientras que el presidente de la Comisión de Presupuesto, Carlos Caserio (Frente de Todos) sostuvo que "los monotributistas están esperando esta modificación"."Esto no solamente actualiza (las categorías) sino que además le da la posibilidad a los que se han pasado al régimen general de amortiguar ese cambio", agregó el senador cordobés.