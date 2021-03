El Gobierno propuso aplazar un mes las PASO y las elecciones generales

Durante una reunión en la Casa Rosada, el Gobierno nacional le propuso hoy a referentes de Juntos por el Cambio "aplazar las PASO un mes", al igual que la fecha de las elecciones generales, a raíz del rebrote de contagios de Covid-19 que encendió alarmas en todo el país, y de acuerdo con fuentes del oficialismo la propuesta cosechó el visto bueno de Cristian Ritondo y Jorge Macri.



La iniciativa fue escuchada por Ritondo, titular del bloque del PRO en Diputados, y por Macri, intendente de Vicente López, de boca del jefe de la bancada oficialista en la Cámara baja, Máximo Kirchner.



Fuentes cercanas al oficialismo aseguraron que Ritondo y Jorge Macri "coincidieron en el análisis" sobre la conveniencia de postergar un mes tanto las primarias como las elecciones generales (legislativas).



Sin embargo, el jefe comunal de Vicente López tuvo que salir a aclarar que no existe un visto bueno de la oposición al plan oficialista.



"No hubo ningún acuerdo para postergar las PASO. Niego rotundamente las versiones al respecto. Ante el planteo informal sobre el tema, nuestra respuesta fue negativa y que es el Congreso el ámbito para discutirlo, en donde todos los partidos y provincias están representados", escribió Jorge Macri en su cuenta de Twitter.



Desde el entorno de Kirchner habían señalado que "lo que se propuso es aplazar las PASO un mes, es decir, votar en septiembre y en noviembre", y comentaron que Ritondo y Macri "coincidieron en el análisis", lo cual tildaron de "muy positivo".



La propuesta será "charlada con todos los partidos políticos que tengan representación", y aclararon que "debe tomarse en base a criterios científicos: el crecimiento de casos de coronavirus y camas ocupadas de terapia intensiva".



En esa línea, precisaron que "después de Semana Santa se va a charlar" con el todos los partidos políticos la posible postergación de las PASO y la elección general.



No obstante, la oposición reclama que ese diálogo se canalice por medio del Congreso nacional, y que si hubiera alguna propuesta para modificar el cronograma electoral, se discutiera mediante el tratamiento de un proyecto de ley.



Más tarde, en un comunicado, el PRO insistió: "Desmentimos que durante el encuentro que se realizó esta tarde con autoridades del Gobierno nacional representantes de Juntos por el Cambio hayan manifestado su voluntad de posponer las PASO".



"Creemos que es de mala fe utilizar una reunión que fue citada con el objetivo de tratar el tema de obras públicas para los municipios para decir que se acordó un cambio de reglas electorales", señaló el partido.



"Desde el PRO siempre sostuvimos que las reglas del juego no deberían cambiarse durante los años electorales y que éstas sólo pueden debatirse en el ámbito de los partidos y de las representaciones parlamentarias", insistió el espacio que tiene como presidenta a Patricia Bullrich.



También indicó: "Instamos al Gobierno nacional a no comprometer a nuestros representantes difundiendo información absolutamente falsa que nada tiene que ver con el contenido de la reunión" celebrada en la Casa Rosada.



Tras el encuentro en Balcarce 50, Ritondo afirmó a Noticias Argentinas que hubo "charlas informales, pero hay que ir viendo cómo progresa la pandemia".



"No creo que se suspendan las PASO. Podemos hablar de más tiempo o menos tiempo, pero las PASO y las elecciones generales son una regla de la democracia que no pueden ser alteradas. Mucho menos en un año electoral", subrayó el diputado nacional.