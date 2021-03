Ganancias: el Senado comenzará a tratar el proyecto el próximo martes

Economía Quiénes dejarían de pagar Impuesto a las Ganancias

El proyecto de ley de reforma del impuesto a las Ganancias comenzará a tratarse el próximo martes en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Senadores, tras haber obtenido hoy media sanción en la Cámara de Diputados.Según indicaron a Noticias Argentinas fuentes parlamentarias, la convocatoria será realizada "mañana a primera hora" por la Comisión de Presupuesto y Hacienda.Las mismas fuentes detallaron que invitarán a formar parte del tratamiento de Ganancias al secretario de Política Tributaria, Roberto Arias, y a la titular de la AFIP, Mercedes Marcó Del Pont.En esa línea, afirmaron que el tratamiento en el recinto se realizaría "después de semana santa, seguro miércoles (7 de abril) o jueves (8 de abril)".Además, anticiparon que el proyecto de ley "va a tener el acompañamiento" del bloque oficialista, y proyectaron que la sanción de la Cámara alta "no va a ser un problema", porque "está el número" para su aprobación."En el Senado no va a tener problemas la ley. Hay una visión y un ánimo positivo, aunque siempre puede haber planteos", graficaron a Noticias Argentinas.Respecto de posibles pedidos de modificaciones del proyecto, desde el bloque oficialista indicaron que "no hará falta", dado que fueron "tratando de consensuar con Diputados el proyecto de ley".Con el apoyo de todos los bloques políticos, y al cabo de una maratónica sesión de más de 20 horas, la Cámara de Diputados aprobó esta mañana por mayoría el proyecto que modifica el mínimo no imponible a las Ganancias, elevando el piso a 150.000 pesos brutos.La iniciativa fue aprobada con 241 votos positivos, ninguno en contra y las abstenciones del macrista Luciano Laspina, del radical Facundo Suárez Lastra, y de la legisladora de la Coalición Cívica Mónica Frade, todos de Juntos por el Cambio.Según estimaciones oficiales, los cambios en el gravamen permitirá que 1.267.000 trabajadores y jubilados dejen de estar alcanzados por el tributo.