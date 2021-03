El Senado aprobó por unanimidad proyecto sobre caducidad de partidos políticos

La Cámara de Senadores dio media sanción esta tarde, por unanimidad, a un proyecto -enviado por el Poder Ejecutivo- que busca suspender las causas de caducidad de los partidos políticos, en el marco de la pandemia. La iniciativa recibió el apoyo de todos los bloques.



Además, se aprobó un tratado de extradición con la República Checa y una enmienda al Protocolo de Montevideo sobre el Comercio de Servicios del Mercosur.



En tanto, los legisladores dieron luz verde a más de setenta proyectos de declaración presentados por legisladores de todos los bloques. Además, aprobaron sobre tablas un proyecto para declarar la emergencia por los incendios forestales en Chubut y Río Negro.



El proyecto de partidos políticos suspende la aplicación de las causas de caducidad de la personería para su funcionamiento operativo, en el marco de la pandemia de coronavirus. La iniciativa impide las sanciones por no celebrar elecciones internas o por no contar con mínimo de afiliados inscriptos.



Al abrir el debate, la miembro informante por el oficialismo, la senadora María de los Ángeles Sacnun explicó que "le estamos dando a los partidos políticos la posibilidad de dar continuidad y de poder participar del acto electoral de 2021".



"En la reforma del año 94, los partidos políticos fueron incorporados a la Constitución como instituciones fundamentales sobre las cuales se basa el funcionamiento de la democracia", destacó.



A su turno, la senadora riojana de Mediar Argentina, Clara Vega, indicó que "este proyecto condona los requisitos que los partidos políticos deben presentar y que la pandemia no han permitido concretar. Yo adelanto mi voto positivo pero esta excepción por la situación sanitaria debe ser una excepción y no debe ser la regla".



La legisladora del PRO, Laura Rodríguez Machado, justificó el voto a favor de Juntos por el Cambio y argumentó que "es importante que los partidos políticos en la Argentina estén fortificados, porque más allá de las críticas que se hacen a la política; son la garantía de que la democracia subsiste y que no son las presiones de los sectores las que logran imponer las leyes".



El titular de la bancada Interbloque Federal, Juan Carlos Romero, criticó a su turno la derogación por parte del Gobierno del voto por correo de los argentinos que viven en el exterior. "Hoy están restringiendo derechos y no hay buenos argumentos. Esta negación de la gente al derecho a votar va en contra de la constitución nacional", advirtió.



Por su parte, el senador chubutense del Frente de Todo, Juan Mario Pais, explicó que "esta ley es importante por la trascendencia de los partidos políticos: No es una ley electoral aunque las materias están íntimamente conectadas. El Estado debe ser garante de las mandas constitucionales y la libertad de organización y su funcionamiento".



Además, pidió trabajar para que el Senado incorpore nuevas modalidades de votación en el marco de la pandemia como el voto por correo, el voto electrónico y la boleta única de papel.



El Senado también aprobó por unanimidad, y giró a la Cámara de Diputados, un tratado internacional de extradición con la República Checa y otro sobre el Comercio de Servicios del Mercosur, que integran Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.



El primero de los tratados fue firmado entre los gobiernos de Argentina y la República Checa, en Praga a fines de noviembre de 2019 y dispone que cada país se compromete a extraditar hacia el otro a toda persona que se encuentre en su territorio y sea requerida por las autoridades competentes para ser juzgada o para la imposición o ejecución de una condena por un delito.



Asimismo, se establece que la extradición se concederá por hechos que constituyan delito conforme a la legislación de ambos países y que sean punibles con pena de prisión u otra pena privativa de la libertad por un período máximo de al menos 2 años o una pena más severa.



Por otro lado, el Senado también avaló la enmienda al Protocolo de Montevideo sobre el Comercio de Servicios del Mercosur, firmada en la ciudad de Benito Gonçalves, Brasil el 5 de diciembre de 2019. La misma sustituye el anexo sobre servicios financieros del protocolo mencionado, suscrito el 15 de diciembre de 1997.



El nuevo anexo contempla, entre otras disposiciones, las medidas que puedan mantener o adoptar los Estados parte con el fin de proteger a inversores, depositantes, participantes en el mercado financiero, tenedores o tenedoras de pólizas o personas con las que un prestador de servicios financieros tenga contraída una obligación fiduciaria, y garantizar la solvencia, liquidez y estabilidad del sistema financiero, como así también de los prestadores de servicios financieros.



Antes de votar el proyecto, el presidente del bloque de senadores del Frente de Todos, el formoseño José Mayans, recordó que mañana se cumplirán treinta años del Tratado de Asunción que dio vida al Mercosur.



"Desde entonces, se quintuplicó la comercialización entre los países del Mercosur", afirmó Mayans y mencionó que "es fundamental la integración regional" porque se trata de "un mercado de más de 300 millones de personas".



A continuación, el pleno aprobó 76 proyectos de declaración firmados por senadores de todas las bancadas, entre los que se destacan el pesar por la muerte del expresidente uruguayo Tabaré Vázquez, la conmemoración de los 30 años de la firma del Tratado del Mercosur y uno que expresa "repudio ante la proscripción y persecución política sufrida por los expresidentes de Ecuador, Rafael Correa; y de Bolivia, Evo Morales". Estos dos últimos no fueron avalados por Juntos por el Cambio.



Mayans anunció al principio de la sesión que se había llegado a un acuerdo entre todos los bloques para tratar sobre tablas -sin despacho previo de comisión- un proyecto para declarar zona de desastre y de emergencia económica, social y productiva por 180 días a zonas de Chubut y Río Negro, afectadas por los incendios forestales.



La iniciativa es de autoría del senador chubutense del Frente de Todos, Alfredo Luenzo, y lleva las firmas también de sus coprovincianos Juan Mario Pais y Nancy González y los rionegrinos, Silvina García Larraburu. Martín Doñate y Alberto Weretilneck.



Fuente>: Ámbito.com.