Presentan un proyecto para que todos los jueces paguen Ganancias

Política Diputados emitirá el jueves dictamen sobre la reforma de Ganancias

En medio del debate por las modificaciones al impuesto a las Ganancias y la designación de Martín Soria en Justicia, el diputado nacional del Frente de Todos Marcelo Casaretto presentó un proyecto de ley para que todos los magistrados y funcionarios del Poder Judicial paguen ese tributo, y no únicamente los designados a partir del 1 de enero de 2017, como sucede actualmente."Es hora de eliminar este privilegio para el Poder Judicial", declamó. Para el entrerriano, que "los jueces paguen a un impuesto general es meramente reconocer que ellos son también ciudadanos y que su particular función en el gobierno no genera inmunidad para compartir con el resto de los ciudadanos la carga tributaria".En este sentido, el presidente de la comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara baja recordó que "los funcionarios del Poder Ejecutivo y los legisladores ya pagan Ganancias".La presentación de este proyecto por parte de un integrante del bloque oficialista que comanda Máximo Kirchner se da en un contexto de escalada del conflicto y del tono de confrontación entre el Poder Ejecutivo y sectores del Poder Judicial.La nueva etapa en la relación entre el Gobierno y lo que la vicepresidenta Cristina Kirchner denomina "la corporación judicial" se sinceró con el alejamiento de Marcela Losardo y el nombramiento como nuevo ministro de Justicia de Martín Soria, quien tiene un discurso más alineado a la mirada kirchnerista sobre el "lawfare"."En el caso de los Magistrados, Funcionarios y Empleados del Poder Judicial de la Nación y de las provincias y del Ministerio Público de la Nación, la totalidad de sus ingresos se incluirán dentro de los ingresos gravados, independientemente de la fecha de su nombramiento, y por todos los conceptos que integran sus remuneraciones", indica el texto presentado.El proyecto también dispone que estarán alcanzadas en Ganancias las "jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios de cualquier especie en cuanto tengan su origen en el trabajo personal, aunque no hayan estado sujetos al pago del impuesto, y de los consejeros de las sociedades cooperativas"."En la actualidad resulta insostenible continuar defendiendo la postura de la exención impositiva para los integrantes del Poder Judicial. Los principios de igualdad frente a los impuestos y fundamentalmente de generalidad tributaria crean una limitación a la justificación pretendida", concluyó Casaretto en el proyecto.