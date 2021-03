Gestionan ante Nación financiamiento para saneamiento de arroyo Las Viejas

Los trabajos contemplan el tratamiento con filtros biológicos desde su nacimiento, en la confluencia de los arroyos Colorado y Culantrillo, hasta su desembocadura aguas arriba del complejo Thompson. El proyecto fue presentado ante el subsecretario de Obras Hidráulicas de la Nación, Gustavo Villa Uría.



“Estamos convencidos de que la solución que planteamos ante Nación nos permitirá tener nuestros arroyos limpios. Se trata de una solución amigable con el ambiente que no contempla el entubado del arroyo, pero si, un tratamiento adecuado de sus aguas y el necesario acompañamiento de que no se arrojen desechos en su curso”, informó el intendente Adán Bahl tras la audiencia realizada este miércoles en Buenos Aires.



En relación con la obra, indicó que se trata de un financiamiento importante: “No es solo una obra hídrica con una visión en el ambiente, también es una obra con beneficio para el turismo”, señaló. Al respecto indicó que el Municipio busca recuperar las playas del complejo Thompson para la próxima temporada de verano con ingreso al río “y que no se limite solo al uso y disfrute del sector de playa seca acondicionado con sombreadores y duchadores”.



Detalles de la obra



La obra propuesta consiste en el saneamiento del arroyo Las Viejas, entre su nacimiento en la confluencia de los arroyos Colorado y Culantrillo en zona de avenida Uranga y su desembocadura en el río Paraná, a lo largo de 1.600 metros.



El saneamiento consta de dos grandes intervenciones. Por un lado, la sistematización del arroyo para evacuar los excedentes pluviales provenientes de las 1.200 hectáreas de aporte que tiene la cuenca, cuya obra de conducción consiste en un canal trapecial a cielo abierto revestido en hormigón armado.



Por otro lado, y como una primera etapa del tratamiento de la calidad del agua que conduce el arroyo, se propone una intervención que incluye un sistema de rejas de desbaste para los residuos sólidos urbanos arrastrados en las crecidas, un sistema de sedimentación de sólidos y un filtro biológico para bajar los niveles de contaminación del agua previa a la descarga en el río. Esto permite una mejora del sector, pero también favorece al aprovechamiento de la playa del Thompson.



Las obras hidráulicas consideran, además, la solución a los desagües pluviales del camping y calles de la zona. El saneamiento se complementa con extensión de red cloacal faltante en la zona de influencia del proyecto, como así también la reparación de tramos de red cloacal existente que vuelvan eventualmente al arroyo.



La propuesta incluye, además, una integración urbana con caminos laterales al cauce abierto del arroyo para accesibilidad, mantenimiento y custodia del mismo, y la construcción de una alcantarilla que da continuidad a calle Darwin.



En la zona de tratamiento se incorporan playones de maniobra para los trabajos de limpieza del sistema de tratamiento, incorporándose zonas de maniobra, acopio y recolección que permitan en la etapa de funcionamiento de la obra propuesta llevar adelante un programa de mantenimiento.



Plan de drenajes y desagües urbanos



En el marco de este encuentro, fue presentado el Plan de Drenajes y Desagües Urbanos de la ciudad de Paraná, con el fin de obtener financiamiento para algunas de las obras propuestas en la cartera de proyectos.



Cabe destacar que por intermedio de la Subsecretaría de Obras Hidráulicas de la Nación, el Municipio está llevando a cabo la obra de sistematización del arroyo Antoñico a la altura de calle Manuel Gálvez.