Fernández: "El secreto es trabajar todos juntos para que la Argentina funcione"

Lo dijo al cerrar la primera reunión del Consejo Económico y Social (CES), en Parque Norte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



En el evento participaron los máximos dirigentes de las centrales sindicales, empresarios y autoridades universitarias. "Dedicarle un día a ponernos de acuerdo debería ser cotidiano", reflexionó el presidente.



El presidente Alberto Fernández hizo un llamado a la unidad para reactivar el desarrollo industrial, agroindustrial y el empleo en todo el país.



Del evento que llevado a cabo en el complejo Parque Norte, de la ciudad de Buenos Aires, participaron los máximos dirigentes de las centrales sindicales, empresarios y autoridades universitarias, así como también los ministros de Desarrollo Social, Daniel Arroyo; de Ciencia, Roberto Salvarezza, de Educación, Nicolás Trotta y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, que presidente el CES.



"Y un día nos sentamos todos para ponernos de acuerdo. Parece extraordinario pero debería ser cotidiano sentarnos en una mesa para repensar el presente y mirar el futuro", reflexionó el jefe de Estado.



Fernández focalizó gran parte de su exposición en instar a la unidad nacional con el fin de lograr el crecimiento de las posibilidades productivas y de empleabilidad.



"El crecimiento no patrimonio de los empresarios y de la industria, es patrimonio de todos los argentinos, y el trabajo no es patrimonio de los sindicatos, es de todos los argentinos", puntualizó.



El máximo mandatario también remarcó que los argentinos "merecen un país que mejore las instituciones" y por tal motivo pidió que la unión no se pierda con "discusiones innecesarias" que tienen sólo el objeto de generar divisiones.



Asimismo, manifestó que se debe ayudar "al que quiere cultivar y no tiene tierras" en donde hacerlo para evitar así "el destierro" debido a que "no hay nada más trágico que dejar la tierra de uno".



"La pandemia nos demostró la crisis del trabajo, de la educación, frente a un virus imperceptible descubrimos lo escuálidos que estábamos", aseguró y añadió que el país tiene "un tiempo fundacional en lo trágico de la pandemia". El Consejo Económico y Social El CES fue lanzado en febrero pasado por el Presidente y Beliz con un acto en el Centro Cultural Kirchner (CCK), donde se lo presentó como "un órgano colegiado y de participación ciudadana creado por el Poder Ejecutivo Nacional para el debate informado y la búsqueda de consensos sobre prioridades estratégicas para alcanzar la Argentina querida".



En aquella oportunidad, el Presidente dijo que el Consejo Económico y Social tiene el sentido de "sentar a todos los argentinos en una misma mesa" para "construir definitivamente un país con la lógica del diálogo, del acuerdo, de profundizar los puntos de encuentro".



"No podemos tener el país que queremos caminando divididos. Nos espera un gran sueño, la Argentina querida. Donde hay lugar para todos y todas. Esto no depende de un gobierno sino de la energía y la inteligencia colectiva con espíritu colaborativo y transformador", dijo Beliz en aquella presentación.



El organismo está integrado por 30 consejeros y representan, en su conjunto, a trabajadores, empresarios, representantes del sistema académico y científico y de la sociedad civil.



Entre ellos, Alicia Bohren, Universidad Nacional de Misiones; Miguel Acevedo, UIA; Carlos Achetoni, Federación Agraria; Carlos Acuña, SOESGyPE; Alberto Barbieri, UBA; Mariandel Carmen Battaini, Jufejus; Paula Bibini, UI Salta; Antonio Calo, CGT; Marita Carballo, Acad. Nac. de Cs. Mo y Pol; Juan Carr, Red Solidaria; Carolina Carrillo, Instituto Milstein; Carolina Castro, UIA; Esteban Castro, UTEP; Hector Daer, CGT; Edith Encinas, FEDECABA CONAM; Marcelo Fernández, CGERA; Natalio Grinman, Cámara de Comercio y Ss; Sergio Kaufman, Accenture; Ana María Lois, CONICET CONAE; Ana Cristina Loaiza, movimiento nacional campesino indígena; Gerardo Martinez, UOCRA; José Martins, Bolsa de Cereales; Hugo Moyano, Camioneros; Sergio Palazzo, La Bancaria; Ricardo Pignanelli, SMATA; Andrés Rodríguez, UPCN; Ivan Szczech, Cámara argentina de la construcción; Beatriz Tourn, CAME mujeres; Delfina Veiravé, Cons. Interiniv. Nac.; Hugo Yasky, CTA.



Natalio Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) señaló que "el resultado de la jornada es satisfactorio. Desde la Cámara Argentina de Comercio y Servicios estamos haciendo un esfuerzo muy importante para que esto realmente funcione en beneficio de todo el país". Y agregó que "es una buena oportunidad para empezar a hablar de los problemas del futuro, sin desconocer las cuestiones coyunturales, hay que dejar de lado intereses de todo tipo: sectoriales, partidarios, personales, y pensar en el bien común de todos los habitantes".



También se anunció la conformación de un consejo internacional de alto nivel integrado por Jeffrey Sachs, Alicia Bárzena, Luigino Bruni, Rebeca Grynspan, José Antonio Ocampo, Adolfo Pérez Esquivel, Enrique Iglesias, Mariana Mazzucato, Ricardo Lagos, Dilma Rousseff y José Mujica, que asesorará a los consejeros.



Según se anunció, el CES se pone en marcha como un mecanismo "innovador para la construcción colectiva de políticas de Estado en una experiencia inicial de 1000 días" y durante ese lapso ordenará su trabajo en cinco misiones clave para el desarrollo nacional que involucran transversalmente a diferentes áreas de gobierno y sectores sociales:



Esas misiones son "Comunidad del cuidado y seguridad alimentaria", "Educación y trabajos del futuro", "Productividad con cohesión social", "Ecología integral y desarrollo sustentable" y "Democracia innovadora".



Télam.