“Es prioritario fortalecer el sistema universitario”, afirmó el ministro Trotta

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, junto con el secretario de Políticas Universitarias, Jaime Perczyk; el presidente de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Fernando Tauber; autoridades académicas y representantes de gremios docentes participaron de la firma de un convenio de fortalecimiento de la planta no docente de la UNLP. Esta iniciativa permitirá que 300 personas que se encontraban en situación de precarización laboral pasen a formar parte de la planta permanente de la universidad, gracias a una financiación durante tres años tanto del Ministerio como de la institución educativa.



En ese marco, el titular de la cartera educativa nacional se refirió a la realidad socioeconómica que atraviesa Argentina: “Nuestro país fue el único en el cono sur que recibió el impacto de la pandemia en recesión económica, sin ninguna posibilidad de tomar endeudamiento para enfrentar la nueva crisis que se generaba. Terminamos un 2020 con un déficit muy grande. En ese contexto, nuestro gobierno dio respuestas inclusive inimaginables, como lo fue el programa de Asistencia al Trabajo y a la Producción (ATP) o el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE)”.



Además, destacó la importancia de fortalecer el sistema universitario: “Decisiones como las que se adoptan hoy a través de la firma de este convenio, ponen el eje en la ampliación de derechos. Retomamos el camino que se abandonó en la Argentina durante la gestión de Cambiemos, la priorización de la educación. Para nosotros es clave el fortalecimiento del sistema universitario y es fundamental la construcción de la dignidad de nuestro sector trabajador. Es muy importante el rol del sistema universitario en la formación de los profesionales que necesita nuestro país y que permiten el desarrollo de una sociedad más igualitaria”.



El secretario de Políticas Universitarias, afirmó: “Cuando asumimos la gestión, teníamos una deuda de cinco meses con las universidades, y eso fue durísimo, pero terminamos el año sin deuda. Las universidades funcionan y es importante sostener el derecho de los trabajadores. En la medida en que haya más trabajadores registrados, mejores jubilaciones y mejores salarios; las universidades van a estar mejor, no por decisión de otros, sino por el propio ciclo económico”.



Por su parte, Tauber indicó: “Tenemos la misma visión del rol de la universidad pública. Nos sentimos muy agradecidos, emocionados y fortalecidos. Este convenio sintetiza una lucha histórica demorada para el sector no docente”.



También participaron de la actividad: el vicepresidente académico de la UNLP, Martín López Armengol; el vicepresidente Institucional, Marcos Actis; el secretario General, Patricio Lorente; el secretario Económico Financiero y representantes de la Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de La Plata (ATULP)



A continuación, las autoridades visitaron el edificio Sergio Karakachoff perteneciente a la UNLP que fue declarado de Interés Municipal por el Concejo Deliberante local. La distinción obedece al valor arquitectónico del edificio emplazado en la manzana céntrica de 48, entre 6 y 7 y los aportes de la casa de estudios platense en la transformación y jerarquización del centro de la ciudad. Su renovada existencia contribuye además a ordenar el funcionamiento académico de la universidad y multiplicar las actividades científico-culturales que representan un aporte significativo para la capital bonaerense.



Asimismo, recorrieron el Hotel Escuela que se encuentra en el último tramo de la construcción y será el primero de Latinoamérica. La obra será inaugurada a mediados de este año en pleno centro de la ciudad y es el único emprendimiento arquitectónico de estas características impulsado por una universidad pública. El Hotel Escuela como el equipamiento para su puesta en marcha demandaron una inversión de casi 200 millones de pesos que fueron cofinanciados por la UNLP y el programa de inversión universitaria del Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Una vez finalizado, la institución será gestionada y administrada por la carrera de Licenciatura en Turismo que se dicta en la Facultad de Ciencias Económicas de esta casa de estudios.