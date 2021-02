Covid-19: piden que "no se ensucie ni se manche" la campaña de vacunación

El Director del Hospital Posadas, el nosocomio donde según el periodista Horacio Verbitsky iba a dirigirse para ser vacunado antes del llamado del secretario del exministro de Salud, Ginés González García, expresó que lo acontecido "no puede ensuciar ni manchar todo un proceso de vacunación y de esfuerzo colectivo" e indicó que "lo que está mal debe ser corregido y rápido".



"Como director del Hospital Posadas quiero expresarme ante los hechos de público conocimiento. No hay tiempo para perder cuando estamos aplicando una vacuna cada minuto y medio. Lo que está mal debe ser corregido y rápido. Así se hizo", manifestó desde su cuenta de Twitter el Doctor Alberto Maceira.



El profesional reflexionó que "lo que está mal se corrige con lo que está bien, sin titubeos ni especulaciones" y sentenció: "Este episodio no puede ensuciar ni manchar todo un proceso de vacunación y de esfuerzo colectivo entre el personal de la salud y la población entera".



Maceira remarcó que desde el comienzo de la pandemia "el inmenso equipo del Hospital Posadas" llevó a cabo "un esfuerzo infinito para dar respuesta, reacondicionar el hospital, agregar camas, capacitarnos y dar la respuesta que la sociedad necesitaba".



"Somos el hospital del país que más dosis de vacunas ha aplicado y la próxima semana habremos inoculado a la totalidad de nuestro personal, más de 5.200 personas", detalló.



A modo de conclusión de su mensaje, indicó que "sólo se equivoca el que hace" y solicitó a la población: "Sigamos haciendo de esta campaña de vacunación un hecho histórico para la salud de nuestra población".



Verbitsky había precisado este viernes que se contactó con González García, con quien mantiene una amistad, y éste le pidió que llera hasta el nosocomio del partido de Morón.



“Para mí ese hospital tiene un significado especial porque allí murió mi padre hace 42 años, pero cuando estaba por ir recibí un mensaje del secretario de Ginés que me decía que iba a venir un equipo de vacunadores del Posadas al Ministerio [de Salud]y me fui allí”, aclaró.