Afiliados a Iosper reclamaron por la falta de cobertura médica

Afiliados a Iosper reclamaron a través depor la falta de cobertura médica por parte de la obra social; apuntan a la falta de respuesta a sus reclamos y a los malos tratos que reciben de parte de empleados.“Hace cuatro años que estoy detrás de un trámite, porque me dijeron que perdieron mis papeles cuando pasaron de calle Gualeguaychú a Andrés Pazos. Me tienen a las vueltas y me dicen que de Retiro Voluntario lo pasaron a Tesorería y de ahí me responden que Smith tiene los papeles encajonados; eso fue lo que me dijeron los empleados”, se quejó una afiliada, Marina Virgilio.“Ellos existen gracias a que nosotros. Si nosotros nos desafiliáramos masivamente, quedarían sin trabajo. Y nos tratan peor que a un perro de la calle”, denunció la mujer.Y continuó: “Me tienen a las vueltas, me mienten. En Tesorería, después de una hora y media, me dicen que no me van a atender; no quieren decirnos quién da las ordenes y nos basurean como se les antoja. No tienen vergüenza”.Por su parte, una mujer con problemas de discapacidad, Raquel Muñoz, contó: “Me llegó un correo en el que me reclaman por papeles que ya entregué; y no es la primera vez porque ya he recibido toneladas de esas cosas, que han sido entregadas”.“Han llegado a cortarme los medicamentos sin ninguna notificación, y yo no puedo quedarme sin mi medicación por mi patología que está documentada de hace mucho tiempo atrás”, argumentó la mujer al dar cuenta que la obra social provincial le adeuda “prestaciones desde marzo de 2020”.“Vine a hacer un trámite y me dicen que de arriba les indicaron que ni policías ni el empleado que está pueden hacer ningún trámite”, se quejó. Y agregó: “No tengo las prestaciones y el mal trato emocional y psicológico que recibe el afiliado ya te genera una crisis”.“Hace más de un año que no atienden un teléfono en casa central y en Gualeguaychíú, si bien está abierto, es el lugar del `no se´. Y ahí hay toneladas de empleados nuevos que sosteneos nosotros, porque de mi sueldo me descuentan todos los meses”, reclamó la mujer postrada sobre su silla de ruedas. “Si en 2020 no recibí las prestaciones, entonces, que me devuelvan la plata”, sentenció.“No quisiéramos estar reclamando, pero lamentablemente no tenemos respuestas. El mes próximo se cumplirá un año que no tengo reintegros por asistencia psicogerontológica a mi mamá, quien cuenta con el certificado por discapacidad”, comentó otra mujer. Y agregó: “Nadie atiende los teléfonos, nos pierden la documentación, nos cambian los medicamentos y nos piden autorizaciones para los estudios que requerimos”.“Me descuentan $5.000 por mes, que no es poco, pero que me den las prestaciones”, exigió la afiliada. “La obra social más grande de Entre Ríos abandona a los afiliados, es un total abandono de persona, y nosotros los estamos pagando el sueldo”, remarcó.En ese sentido, otra de las afiliadas, coincidió: “Los problemas se agravan cada día más y no tenemos apoyo de parte de los gremios porque ellos también son parte de todo esto. El gobernador no nos ha convocado y hoy no tenemos una obra social que nos ampare; pagamos la obra social para los sueldos de ellos. Necesitamos que haya una intervención”.