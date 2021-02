Ganancias: estiman que habilitarán el debate en comisiones la semana próxima

El Gobierno Nacional avanza con el proyecto por el cual más de un millón de personas quedarán exentas de pagar el Impuesto a las Ganancias. Alberto Fernández firmará en los próximos días el decreto para habilitar el tratamiento de la iniciativa en sesiones Extraordinarias. Con amplio respaldo del resto de los bloques parlamentarios, el oficialismo prevé contar con la media sanción de Diputado en la primera quincena de marzo.El proyecto que sube el mínimo no imponible será tratado antes del inicio del período de sesiones Ordinarias. Desde Casa Rosada confirmaron a este medio que el Presidente ampliará el temario incluyendo la iniciativa presentada por el titular de la Cámara Baja, Sergio Massa. El decreto oficializando su tratamiento en Extraordinarias saldrá publicado entre el miércoles y el jueves en el Boletín Oficial, indicóLa modificación de Ganancias cuenta con el apoyo de los aliados que integran el Frente de Todos, y de los tres bloques que integran Juntos Por el Cambio que, no obstante, como coalición opositora pretenden modificaciones al texto original. De aprobarse, sólo deberían pagar Ganancias quienes perciban salarios brutos mayores a $150 mil mensuales o jubilaciones que superen los ocho haberes mínimos garantizados (actualmente $152.280). Según indicó Massa, la medida apunta a beneficiar y brindar “un enorme alivio fiscal a más de 1 millón 267 mil trabajadores y jubilados de todo el país”.Una vez que la inclusión de la iniciativa en Extraordinarias sea publicada en el Boletín Oficial, habrá luz verde para que comience a tratarse en plenario de comisiones. Para su confección definitiva, Massa contó con la colaboración de los equipos técnicos de la Agencia Federal de Ingresos Públicos y del Ministerio de Economía. Por lo que se prevé que la semana próxima comience a tratarse en la Comisión de Presupuesto: el ministro Martín Guzmán, la vicejefa de Gabinete Cecilia Todesca, y la titular del organismo recaudador, Mercedes Marcó del Pont, se presentarán en el Congreso para explicar los detalles del proyecto.Hasta finales de 2020, el Impuesto a las Ganancias alcanzaba a unas 2,3 millones de personas, que representan el 25,6% del total de los contribuyentes en relación de dependencia. Con la actualización anual del impuesto, de acuerdo a la ley vigente a partir de enero de este año, 300 mil trabajadores dejaron de ser alcanzados por el tributo, ya que el piso pasó a ser de $74.810 para los solteros y de $98.963 en el caso de los casados con dos hijos.Con el proyecto impulsado por el líder del Frente Renovador, la cantidad de trabajadores y jubilados que dejarían de pagar el impuesto se incrementará a más de 1.267.000. En consecuencia, de ser aprobado, el nuevo piso permitiría consolidar un esquema progresivo, en el que al Impuesto a las Ganancias sólo lo pagarían los contribuyentes con mayores ingresos y las jubilaciones de privilegio.“Volvemos al nivel en el que solo el 10% de los trabajadores paga el Impuesto a las Ganancias, cuando venimos de cuatro años en los que llevó a que casi el 25% de los trabajadores formales lo estén pagando”, declaró Massa.El proyecto eleva el mínimo no imponible a 150.000 pesos brutos mensuales, con lo cual a los trabajadores que cobren hasta 124 mil pesos netos de sueldo no se les descontará el impuesto en la Cuarta Categoría de Ganancias. Por otra parte, la iniciativa establece que aquellos que cobren hasta 173 mil pesos brutos también sufrirán menores descuentos que en la actualidad, mientras que quienes cobran los salarios mas altos de la pirámide pagarán los mismos valores que en la actualidad.Uno de los puntos a resolver será como se compensará a las provincias el menor ingreso fiscal que presupone esta actualización del impuesto, ya que se trata de un tributo coparticipable. Se estima que el costo fiscal de esta medida es de 40 mil millones de pesos, y parte de esos recursos se giran regularmente a los Estados provinciales.El cronograma de trabajo del oficialismo apunta a realizar la primera reunión informativa de la comisión de Presupuesto, presidida por Carlos Heller, la semana próxima con un informe de las autoridades de la AFIP.La intención del oficialismo es sancionar el proyecto en los primeros días del período de sesiones ordinarias, que será inaugurado el lunes 1 de marzo por Alberto Fernández. En Diputados su aprobación está asegurada y se prevé que la misma se hará a mediados de marzo. Acompañan la medida Juntos Por el Cambio, el Interbloque Federal, Unidad y Equidad Federal, y las bancadas de Acción Federal y el Movimiento Popular Neuquino. No obstante, desde los interbloques opositores reclamaron que se incluya a los trabajadores autónomos, ya que la aprobación de la reforma de Ganancias sin cambios respecto del proyecto original podría ampliar la brecha entre trabajadores en relación de dependencia y aquellos que lo hacen en formar independiente.Mientras que en el Senado ya avisó Carlos Caserio, presidente de la comisión de Presupuesto, que también están los votos para la sanción y calificó como “brillante” el proyecto de ley que fija en $150.000 el mínimo imponible para el tributo. El senador cordobés del Frente de Todos se reunió con Massa y también pidió “un pronto tratamiento”: “Esperamos que pueda darse tratamiento urgente en Diputados y llegue prontamente al Senado. Lo recibiremos con beneplácito el proyecto para el análisis, discusión y sanción de ley definitiva en nuestra Cámara alta”.