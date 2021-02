Política El Presidente decretó tres días de duelo nacional por la muerte de Menem

La conductora televisiva y ex modelo chilena Cecilia Bolocco manifestó su "profundo pesar" por la muerte de su ex esposo y padre de su único hijo, el ex presidente argentino Carlos Menem."Pedimos por su eterno descanso y agradezco a Dios y a la Virgen que Máximo haya podido despedirse de su padre en paz y a solas.Gran consuelo para él en estos momentos", añadió la ex Miss Universo que estuvo casada con Menem entre 2001 y 2007. "Quisiera además de acompañar a mi hijo en su dolor, hacer extensivas mis condolencias al resto de su familia", agregó por último.