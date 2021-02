El congreso de Agmer sesiona con el salario y la presencialidad como temas

De manera virtual, el CXCI Congreso Extraordinario de AGMER está sesionando este jueves.Tras las asambleas departamentales, con participación de congresales de todos los departamentos, el Congreso evaluará y definirá las estrategias a seguir de cara al inicio del ciclo lectivo 2021.El órgano máximo en la toma de decisiones de AGMER se reúne para analizar y definir sobre dos cuestiones centrales: las condiciones de retorno a la presencialidad y la situación salarial del sector.El último plenario de Agmer, el 18 de diciembre de 2020, declaró «el no inicio del ciclo lectivo 2021, de no existir una oferta salarial que recomponga el salario de las trabajadoras y trabajadores y se convoque a paritarias de condiciones laborales de manera urgente». El jueves 4 del actual, durante la segunda reunión paritaria, el Gobierno ofreció una recomposición, a mayo, del 33,1%, que llevará el sueldo de bolsillo a $30.838.Agmer declaró esa oferta como «insuficiente», pidió que se presente una nueva propuesta y además que se convoque a paritaria de condiciones laborales para definir cómo será la presencialidad a partir del 1° de marzo. Nada de eso ocurrió: de momento no hubo nueva convocatoria a paritaria, y el Consejo General de Educación (CGE) ya definió de modo unilateral cómo será la vuelta a clases en 2021.El congreso de Agmer deberá definir qué pasará con el primer regreso, del 17 al 26 de febrero, cuando se debe cerrar el ciclo lectivo 2020 con el segundo turno de los recuperatorios para quienes en diciembre no pudieron promocionar, indicóLuego de haber echado un vistazo a los mandatos de las distintas seccionales, un miembro de conducción de Agmer se sinceró: “Probablemente salga paro para el 17”.