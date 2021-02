La CAF anunció financiamiento por u$s 300 millones para la Tarjeta Alimentar

El presidente Alberto Fernández encabezó mediante una videoconferencia desde la Residencia de Olivos la primera reunión de 2021 del Consejo Federal Argentina Contra el Hambre, en la que se anunció que la CAF - Banco de Desarrollo de América Latina- aportará un crédito de 300 millones de dólares para el financiamiento de la Tarjeta Alimentar que se sumará al aprobado a fines de 2020 por la misma suma."Quiero agradecer a CAF porque nos ha ayudado muchísimo el año anterior, cuando financió 300 millones de dólares y éste nos está destinando otros 300 millones de dólares que son centrales para lograr los objetivos que queremos alcanzar", dijo el Presidente quien mantuvo previamente un encuentro con el titular del organismo multilateral, Luis Carranza Ugarte.Alberto Fernández dijo al dirigirse a los participantes en la Reunión del Consejo Federal Argentina Contra el Hambre que "estamos preocupados y ocupados de los que más lo necesitan, de los que están en peor situación. El Estado va a seguir presente para auxiliarlos en este momento de expansión económica pero que tal vez no necesariamente los alcanza".Ratificó que a partir del tercer viernes de febrero de 2021, el monto que se depositará en la Tarjeta Alimentar para familias con un hijo pasará de 4.000 a 6.000 pesos y para quienes tengan más de un hijo de 6.000 a 9.000 pesos.El Presidente expresó su preocupación por el costo de los alimentos y dijo: "No puede ser que esta oportunidad de desarrollo se convierta en un aumento de precios"."Mi reclamo al retorno de la ética también tiene como destinatario al que produce, porque el primer compromiso tiene que ser con la sociedad en la que se desarrolla", afirmó.El mandatario estuvo acompañado por el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo; la titular del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz, y el titular de la CAF, Luis Carranza Ugarte."En el año 2020 hemos logrado cobertura alimentaria, pasamos de 8 millones a 11 millones de personas a las que llegamos, y hemos logrado junto a la gran red social que tiene la Argentina sostener la situación", explicó Arroyo en el inicio de la comunicación y afirmó que el desafío es mejorar la calidad nutricional.Por su parte, Tolosa Paz afirmó que el impacto de la Tarjeta Alimentar se puede observar en "las economías donde se inyecta, porque se registran mejoras notables en el empleo, en el trabajo y en los comercios locales", y convocó a seguir trabajando para que el Estado pueda "garantizar y articular la implementación de las políticas que lleven a desterrar definitivamente las desigualdades sociales en la infancia"."Queremos ratificar el compromiso de CAF con la Argentina en general y con este programa en particular. Es un honor y un privilegio ser socios del Gobierno en este esfuerzo integral que apunta a romper con la transmisión intergeneracional de la pobreza", dijo el titular de la CAF, Luis Carranza Ugarte.Del encuentro participaron representantes de organizaciones sociales, religiosas, empresariales y sindicatos, entre los que expusieron el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel; y el presidente de COPAL, Daniel Funes De Rioja.Pérez Esquivel aseguró que se está "haciendo un gran esfuerzo frente al desafío de superar la pobreza" y dijo que a "la inflación, los altos costos y la especulación financiera hay que enfrentarlos con coraje, no solo desde el ámbito gubernamental, sino desde la sociedad".Por su parte, Funes de Rioja afirmó que "hay un problema real, que debe ser afrontado, y que el covid-19 ha complicado mucho en este contexto porque ha expulsado mano de obra de sectores formales y ha impulsado a la informalidad". Aseguró que COPAL continuará respaldando el trabajo del Consejo contra el Hambre.También presentaron sus puntos de vista la titular del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia de la UCA, Ianina Tuñón; los ministros de Desarrollo Social de Tucumán, Gabriel Yedlin, y de Misiones, Belinda Dammer; el secretario General de ATE Nacional, Hugo "Cachorro" Godoy; el dirigente de la UTEP, Gildo Onorato, y la nutricionista doctora Honoris Causa de la Facultad de Medicina de la UBA, Myriam Gorban.Durante la actividad se presentaron las metas para 2021 y se analizó el impacto de los más de 121.600 millones de pesos que el Gobierno nacional destinó a políticas impulsadas por el Plan.Hasta el momento el Ministerio de Desarrollo Social emitió 1.567.751 unidades de Tarjeta Alimentar, destinadas a 1.945.047 niños y niñas que se encuentran bajo la Asignación Universal por Hijo (AUH), 45.710 embarazadas y 49.520 personas con discapacidad.Además, el Gobierno nacional destinó 8.261 millones de pesos a suplementar el sistema alimentario escolar, política que alcanzó a 19.432 instituciones educativas en todo el país, y a través del Programa Abordaje Comunitario se apoyó a 5.523 merenderos y comedorescomunitarios los que concurren 550.000 personas.También se distribuyeron 8.601.934 módulos alimentarios y 1.727.792 canastas navideñas a gobiernos locales y organizaciones, y, con la idea de impulsar la soberanía alimentaria, se fortaleció el Programa Prohuerta.