El Gobierno recibió a gremios y ratificó paritarias "sin piso ni techo" en 2021

Representantes del arco sindical fueron recibidos hoy en Casa Rosada por el Gabinete Económico para comenzar a trabajar en acuerdos de precios y salarios, tras un comienzo de año con inflación ascendente, donde se determinó que las negociaciones salariales deben darse con "paritarias libres, sin piso ni techo".Al retirarse del encuentro, tanto los funcionarios como los sindicalistas coincidieron en que en 2021 debe haber "recuperación" de salarios ante la inflación para motorizar el consumo y potenciar el mercado interno.El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, ratificó que este año las paritarias deben negociarse sin techo para asegurar una recuperación.En la previa a la reunión se esperaba que los dirigentes sindicales insistirían en exigir un piso para la negociación salarial en torno al 29%, pero no hubo definiciones en ese sentido.Al abandonar la reunión, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, ratificó ante periodistas de Casa Rosada que el "proyecto político del Gobierno es que los salarios le ganen a la inflación" y remarcó que eso ya estaba previsto en el Presupuesto 2021."Esta reunión fue para generar las conversaciones y las políticas necesarias para que todo converja en nuestro Presupuesto. Hoy estuvieron acá representados todos los trabajadores", dijo el ministro.También destacó que ahora se reunirán con sectores del empresariado vinculados a la formación de precios y de ahí se buscará trabajar en "reuniones periódicas" para acompañar con diálogo político la agenda de la macroeconomía.Por su parte, al participar del encuentro, Carlos Acuña -cosecretario general de la CGT-, afirmó: "Lo primero que tenemos que recomponer es el salario de la gente, para que haya poder adquisitivo, consumo, y recuperemos a los pequeños comercios, las pymes"."Si al país no lo tenés bien primero, nadie va a invertir nada", advirtió el líder del Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio y GNC, Garajes, Playas de Estacionamiento y Lavaderos (SOESGYPE).De esta manera, tras las fuertes señales negativas que llegaron con los primeros datos de inflación de 2021, el Gobierno puso el pie en el acelerador para convocar a gremios y empresarios y comenzar a trabajar en un acuerdo estructural, para trabajar en lo que desde el oficialismo ya denominan "el problema del año": precios y salarios."El problema del año ya está definido, son los precios y salarios y la puja distributiva", aseguraron a NA fuentes de Casa Rosada, mientras se desarrollaba la reunión.Asimismo, además de empresarios y sindicalistas, también habrá reuniones la semana que viene con el sector de las pymes y los distintos representantes de la economía popular.Todos estos encuentros aparecen como un preludio de lo que puede ser el Consejo Económico y Social: en un principio se había pensado que estuviera encabezado por un dirigente de la oposición moderada como Roberto Lavagna, pero finalmente podría ser el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, quien lo lidere."Si queda en manos de un funcionario nuestro como Beliz, lo más probable es que se constituya por decreto y no por una ley en el Congreso", anticipó a NA un funcionario cercano al presidente Alberto Fernández.La idea es que las reuniones con gremios y empresarios decanten en una reunión encabezada por el jefe de Estado con los principales representantes de ambas partes.Pero desde el Gobierno aclararon que esperan que "no termine todo en una foto", sino en una modalidad de trabajo a mediano y largo plazo que permita apagar la inercia inflacionaria que arrastra el país.