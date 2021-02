Caja de Jubilaciones: “Todos los días se firman no menos de 30 beneficios”

“Todos los días se firman no menos de 30 beneficios”, comunicó ael titular de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, Edgardo Scarione, tras la reunión que mantuvo con el gobernador Gustavo Bordet, en la que, entre otros temas, trataron el funcionamiento administrativo del organismo previsional.“El funcionamiento administrativo del organismo previsional, que en el último tiempo ha tenido inconvenientes que se fueron solucionando, además del déficit, que no escapa a la conversación y todas las charlas confluyen a eso”, fueron los puntos abordados en el encuentro.Consultado a Scarione por el bono extra que Provincia dispuso en diciembre y que se prorrogó en enero, éste aclaró: “Pagamos de acuerdo a todos los jubilados comprendidos en el decreto del Ejecutivo provincial”.“A quienes reclamaron, les contestamos que no estaban comprendidos en ese pago, como el caso de los municipales, porque no estaban incluidos en el decreto madre que nos permitió otorgar ese bono especial no remunerativo a un grupo de jubilados, no al 100% del padrón de beneficiarios”, especificó el titular de la Caja al dar cuenta que, “básicamente, los municipales y jubilados del Banco de Entre Ríos y de Energía” fueron los sectores que quedaron excluidos de ese beneficio.“El erario público provincial es el que se ha comprometido a pagar a los comprendidos en el decreto, que básicamente son los jubilados de la Administración Pública central, organismos descentralizados y Poderes Legislativo y Judicial”, remarcó.Respecto al reclamo por un ajuste, incluso con un recurso de queja, que realizaron diez jubiladas del servicio de Contabilidad de Gobernación, una de ellas fallecida, el contador reconoció que “el sector de ajustes es un tema a solucionar”.“Sabemos de los inconvenientes, de reajustes que hace años están parados. Ese tema es uno de los agujeros negros porque no podemos darle solución inmediata. No es un tema fácil de resolver porque se requiere de personal especializado en el tema y son sectores de la Caja que casi no tienen empleados, porque en los últimos años no se han formado profesionales”, explicó.“A partir del 1º de febrero comenzamos con la atención normalizada en tiempos de pandemia; se otorgan turnos para trámites de jubilaciones y pensiones, además de los que se realizan en mesa de entrada y las delegaciones. Además de los beneficios a distancia a través de los números telefónicos de WhatsApp”, indicó al valorar que “el sistema de turnos nos permitió atender ininterrumpidamente durante todo el año pasado, salvo un día hábil que no se atendió al público”.“Los planteles de trabajo continúan trabajando para que la Caja siga funcionando. Todos los días, en Presidencia, se firman no menos de 30 beneficios”, destacó Scarione y ponderó que “para solicitar turnos para el trámite de pensiones “hay pocos días de demora”.Los/as interesados/as deberán ingresar al sitio web de la CJPER www.cajajper.gov.ar , accediendo a la pestaña "turnos web" donde podrá seleccionar tipo de jubilación (Jubilación Ordinaria Común; Jubilación Ordinaria Especial; Jubilación por Edad Avanzada; Jubilación por Invalidez o Retiro Voluntario), debiendo ingresar los datos personales requeridos por el sistema para finalizar accediendo a un calendario en el cual se encuentran los días y horarios disponibles para ser atendido/a.Por otra parte, el turno pre inicio de jubilación es una herramienta que ofrece una opción de gestión óptima y ágil para aquellos/as interesados/as que quieran iniciar su trámite a distancia. Es importante, aclarar una vez sacado el turno web, recibirá un mail institucional "preinicio@cajajper.gov.ar" para continuar el procedimiento vía on line.A continuación se detallan los números de contacto de WhatsApp o mensajes de textos del organismo:+5493434667593+5493434668378+5493434667593Desde la Caja se aconsejó revisar los requisitos y documentación necesaria para iniciar el trámite de pensión en el siguiente link