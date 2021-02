El intendente de Bovril dio positivo de Covid-19: "Soy persona de riesgo", dijo

Mediante su cuenta oficial de Instagram, el intendente de Bovril, Fabián Valenzuela, confirmó en la noche de este martes que dio positivo de coronavirus. Además, desde la Secretaría de Salud del municipio se confirmó que también se encuentra afectado el viceintendente José Gillig, quien dio positivo el jueves pasado.“Hace instantes los estudios determinan q en mi caso soy POSITIVO. A diferencias de otros; yo si presento síntomas como fiebre, dolor de garganta, dolores musculares y de huesos, etc”, informó en la red social el jefe comunal.“Estoy medicado, aislado, consiente que soy persona de riesgo. Haciendo como decimos comúnmente los deberes. Tratando que quienes a diario atentan contra nuestra salud ( se detengan un momento, esto demanda tiempo, cuidado, gastos, que muchos no pueden afrontar y no les queda otra que esperar la respuesta del estado)”, comunicó.Y agregó: “El mundo globalizado está así. Egoísta. No quieren tomar conciencia que también les puede tocar. Si no les importamos los demás, sean funcionarios, inspectores, médicos, enfermeros, bomberos, cocineras, o los abuelitos del hogar que comienzan a irse sin poder pedir piedad a quienes no son responsables del virus pero, si de no hacer su aporte para que su propagación no se magnifique. Piensenlo, bajemos un cambio”.