Paritarias: Los ejes y porcentajes sobre los que gira el pedido de Agmer

El secretario gremial de Agmer, Guillermo Zampedri, manifestó que el gremio aguarda "con muchas expectativas la reunión del miércoles" con autoridades provinciales en el marco de la convocatoria a paritarias.dedio cuenta de que imaginan "como horizonte una pauta salarial que. Con esta perspectiva vamos a participar del inicio de la discusión salarial".Ante la consulta, aclaró que "no hablamos de porcentaje, sino del objetivo antes mencionado".No obstante, adelantó que "acumulada según el Indec. Es recuperar lo perdido y, sobre el cual es muy difícil señalar un porcentaje, porque hay diversidad de proyecciones"."No podemos seguir perdiendo salarios, porque estamos en una situación dramática. El año pasado perdimos una gran cantidad del poder adquisitivo y una enorme cantidad de trabajadores de la educación cayeron por debajo de la línea de pobreza", expresó Zampedri. Enseguida precisó que en Entre Ríos, "el sueldo inicial de un docente es de 24.850 pesos", mientras que el salario de "un maestro de grado con el máximo de antigüedad no llega a 38.000 pesos".El sindicalista afirmó: "Ningún maestro que está en el aula se encuentra por encima de la canasta básica. Esto nos genera una enorme preocupación".En ese marco instó "al gobierno provincial que haga un ofrecimiento en consonancia con lo que solicitamos desde Agmer, que, que no es lo que queremos los trabajadores".Sobre el regreso de la presencialidad, sostuvo que "se deben dar condiciones de bioseguridad, de infraestructura, salariales y con una logística de vacunación. Si esto se reúne, claramente estamos convencidos de que la presencialidad no se reemplaza por ninguna virtualidad".