Trotta confirmó que la asistencia a las clases presenciales será obligatoria

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, aseguró que las clases presenciales serán obligatorias, y anticipó que este viernes habrá una reunión para definir los criterios para la vacunación de los docentes, que comenzará en febrero.Explicó que habrá que fijar prioridades porque no todos los maestros llegarán a ser inmunizados antes de marzo. “La vacuna es una herramienta para intensificar la presencialidad, pero no es una condición”, agregó en este sentido.“El viernes nos vamos a reunir con los ministros y ministras de cada jurisdicción para definir la priorización de de los docentes para la aplicación de la vacuna”, dijo el ministro. Agregó que “somos conscientes de que no se va a poder vacunar en un mes a 1.450.000 personas. Por eso avanzamos en definir una priorización dentro del ámbito docente”.Sobre cuánta presencialidad se podrá sostener, Trotta lo condicionó a la vacuna y a la mejora de la situación epidemiológica. “Lo estamos hablando con los gobernadores. Cuando mayor sea la mejora en las condiciones epidemiológica, no sólo en las provincias sino en las localidades y comunas, más se debería avanzar en el esquema de la presencialidad”.“Desde el Gobierno nacional y en cada jurisdicción estamos trabajando en una campaña de comunicación para permitir el regreso. Y también vamos a ir a buscar a los estudiantes que sea necesario para que puedan volver a la escuela”, adelantó el ministro.El titular la cartera educativa consideró que "hay una ruptura a nivel mundial de la rutina de concurrencia a la escuela, y por eso el Estado debe estar más presente".