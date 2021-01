Hubo "consenso mayoritario" para renovar las sesiones mixtas en Diputados

El oficialismo de la Cámara de Diputados de la Nación consiguió "consenso mayoritario" para renovar el protocolo se sesiones mixtas (presencial con excepciones) que permite convocar al plenario del cuerpo para debatir proyectos como el que apunta a darle sostenibilidad a la deuda externa, el de incentivos a la construcción y una prórroga a la ley de biocombustibles, entre otros.



De ese acuerdo continúa al margen Juntos por el Cambio, que se niega a firmar el acta hasta que el presidente de la Cámara, Sergio Massa, les presente un anexo con los temas que el oficialismo piensa poner en consideración.



En ese sentido, le envió una nota a fines de la semana pasada que no fue respondida por las autoridades que la Cámara, ya que consideran que "un bloque no puede condicionar el temario".



La firma de Rodriguez, que representa a otros dos diputados de su bloque, se sumó a la de los seis del interbloque Unidad para el Desarrollo; y a la de los otros ocho integrantes del interbloque Federal, incluidos peronistas cordobeses y socialistas santafesinos.



Alma Sapag, del Movimiento Popular Neuquino, y Felipe Alvarez, de Acción Riojana (2 miembros), completan la lista de diputados de bancadas minoritarias que respaldaron el texto.



Con estas 20 anuencias, más los 119 diputados del Frente de Todos, llegan a 139 los diputados que avalan la continuidad de trabajo sin el requisito de que se incluya un temario previo.



Los 115 integrantes de Juntos por el Cambio y la tucumana Beatriz Avila, del bloque Justicia Social, se mantienen en contra; en tanto que los dos representantes de la Izquierda consideran que no es necesario firmar protocolos para continuar trabajando.



Con el acta en mano, fuentes parlamentarias del oficialismo pusieron de relieve la importancia de tener "consenso mayoritario" y recordaron que ante un caso similar "la Justicia, en primera y segunda instancia, había dicho que la Cámara tiene facultades propias" para decidir su forma de trabajo.



El protocolo, por cuestiones formales fechado el 28 de diciembre, establece la prórroga por 30 días hábiles, es decir hasta el próximo 12 de febrero.



Prevé la asistencia presencial de los diputados y contempla la categoría de legisladores exceptuados de concurrir, para aquellos que forman parte de grupos de riesgo sanitario o etario.



El respaldo de los bloques mencionados a la prórroga del protocolo permitiría avanzar en el cronograma de trabajo que incluiría una sesión el miércoles de la semana próxima con temas como el que apunta a darle sostenibilidad a la deuda externa, el de incentivos a la construcción y una prórroga a la ley de biocombustibles.



Además se podría incluir el proyecto que establece una remuneración única y especial para los familiares de los tripulantes del ARA San Juan.



Previamente, entre lunes y martes, se reunirían las comisiones correspondientes para emitir los dictámenes necesarios para llevar los temas al recinto.