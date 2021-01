UPCN presentó al gobierno los puntos que quiere abordar en la paritaria 2021

UPCN presentó al gobierno el listado con los puntos que el Sindicato quiere abordar en la negociación paritaria 2021. La propuesta presenta como tema principal el aspecto salarial, además de alternativas con reclamos que tienen que ver con lo sectorial, sin dejar de lado las condiciones laborales del empleo público en general. Por eso, el Gremio plantea una paritaria integral que no se agota en lo salarial.

"Nos preocupa que se sigan postergando algunas decisiones amparadas en la situación de emergencia sanitaria y que todavía queden cuestiones pendientes de 2019. La paritaria de este año se presenta en un escenario conflictivo, con necesidades concretas de los trabajadores y exigencias de respuestas por parte del gobierno", dijo la Secretaria Gremial, Carina Dominguez.



Puntos solicitados por UPCN para las paritarias 2021:

-Recomposición salarial que contemple lo perdido durante 2020 y la inflación de este año, con un esquema de actualización mediante cláusula gatillo y una agenda salarial preestablecida en el acuerdo.

-Actualización de los montos de los contratos de obra.

-Continuar con el pago de la suma fija hasta determinar la recomposición salarial.

-Regularización del personal: que se regularice a los trabajadores con estabilidad con las vacantes. Ocupar las vacantes remanentes de planta permanente con los contratados de servicio según criterio de antigüedad. En el mismo sentido, hacer el corrimiento de contrato de obra a contrato de servicio conforme a los cupos liberados.

-Otorgamiento del Adicional por traslado para el personal de salud comprometido en la paritaria 2019. Nunca se concluyó la normativa para igualar la situación a trabajadores de educación y comedores escolares teniendo en cuenta el criterio de necesidad de transporte para el cumplimiento del servicio.

-Continuidad de bonos covid para áreas críticas. La situación sanitaria no solo que no se ha modificado, sino que se ha agravado en las últimas semanas, por lo cual es necesario mantener este reconocimiento.

-Inclusión de ordenanzas de educación en los bonos covid.

-Actualización del monto de guardias para el registro civil y escuelas agrotécnicas

-Mejora económica para el sector salud en el código de riesgo y en la coparticipación arancelaria. Los trabajadores de salud han recibido un reconocimiento económico inferior al de otros ámbitos de la administración pública a pesar de encontrarse en la primera línea de lucha contra el coronavirus.

-Solicitar que todas las jefaturas se lleven a la categoría 4 (como categoría inicial), independientemente de su antigüedad hasta acordar recategorizaciones.

-Reorganizar el sistema de horas extras cuando representan adicionales encubiertos analizando el sector y reasignando el presupuesto con este fin.

-Efectivizar las recategorizaciones de los últimos pases a estabilidad y planta permanente, con retroactivo, ya que esto es una deuda de la paritaria 2019.

-Inclusión de los gremios estatales en la paritaria de infraestructura de establecimientos educativos.

-Reglamentación del régimen jurídico básico en lo que respecta a jefaturas, licencias y nuevo escalafón.

-Conformar una comisión para avanzar en un convenio colectivo de trabajo.

-Solicitar recategorizaciones para trabajadores con discapacidad de acuerdo a la normativa y su perspectiva de carrera, buscando un sistema similar al que se aplicó en salud mental en el último instructivo. Este punto se discutió en la mesa de negociación pero no se avanzó en su instrumentación.

-Solicitar pago de horario atípico para los trabajadores de salud que se encuentran en el grupo de riesgo, ya que actualmente le descuentan sobre ese código. En la justicia se dio un fallo favorable para los trabajadores en esta situación, por lo cual habría que evitar innecesarios gastos derivados de las acciones legales.

-Acordar los alcances del proyecto de ley de enfermería para la discusión en la legislatura.

-Establecer un reconocimiento económico o categoría para el personal de salud que falleció por la pandemia del coronavirus.

-Constituir un órgano paritario que aborde exclusivamente la temática sobre violencia y acoso en el ámbito de la administración pública provincial.