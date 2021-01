Ballay expuso sobre el proceso de reestructuración de la deuda ante Nación

El ministro de Economía de la provincia, Hugo Ballay, participó este martes de la reunión convocada por el equipo económico del gobierno nacional a los representantes de las ocho provincias que están en proceso de reestructuración de sus deudas en dólares.



En ese marco, el titular de la cartera económica en Entre Ríos destacó la "convocatoria del gobierno nacional en apoyo a las provincias que afrontamos el proceso de reestructuración de la deuda en dólares con los acreedores externos", y ratificó que "la decisión del ministro (Guzman), y del presidente, es trabajar de manera conjunta para llegar a acuerdos que beneficien a los argentinos y, en este caso particular, a las y los entrerrianos".



En ese contexto, el funcionario provincial expuso ante las autoridades nacionales y los ministros de las demás provincias las particularidades de la situación de Entre Ríos a partir de la demanda que sufrió la provincia en el marco de las negociaciones por la reestructuración de su deuda en dólares.



Del encuentro participaron también el secretario de Hacienda de la Nación, Raúl Rigo, el titular de la Unidad de Apoyo de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Provincial, Rafael Brigo y el secretario de Finanzas, Mariano Sardi.



Al finalizar el encuentro, Ballay valoró la posibilidad de "conocer en detalle las experiencias y los procesos que están llevando adelante las demás provincias", y resaltó que "hay diferencias sustanciales en las situación de cada una de las jurisdicciones".



"Hay provincias como Córdoba, que ayer acordó la reestructuración de su deuda; hay provincias que tienen su bono con garantías en regalías petroleras; y dentro de las que no poseen este tipo de garantías se encuentra Entre Ríos, con un reciente proceso judicial", sintetizó el funcionario provincial.



En esa línea, el ministro de Economía ratificó que "la decisión del gobernador Gustavo Bordet sigue siendo mantener los canales de diálogo abiertos para encontrar un acuerdo que sea satisfactorio para nuestra provincia", y reiteró que "vamos a defender los intereses de las y los entrerrianos en todos los ámbitos donde sea necesario".



No obstante, Ballay resaltó el "respaldo" del ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán y su equipo, y sostuvo que "esto habla a las claras de la recuperación de un gobierno nacional que practica el federalismo y que aúna esfuerzos para asegurar el mejor resultado en beneficio del país y de las provincias".



Acompañaron a Ballay el secretario de Hacienda de la provincia, Gustavo Labriola y el asesor legal del Ministerio de Economía, Lisandro Luna De Luca.