A los 65 años, falleció el ex diputado provincial Juan Alejandro Demichelis. Su deceso se registró en la madrugada de este martes en un efector de Buenos Aires, donde había sido operado a causa de una dolencia que lo aquejaba desde hacía varios meses.



La noticia de su fallecimiento conmovió al ámbito familiar y de amistades del ex legislador y ex trabajador vial, ya que había conformado una numerosa familia, la que en su mayor parte se domiciliaba en la capital entrerriana. Demichelis desde hace unos años había trasladado su domicilio a la localidad de Villa Urquiza, en ese mismo Departamento.



Demichelis se desempeñó como diputado provincial en el periodo 1987-1991, y fue reelecto para continuar en el cargo entre 1991 y 1994. En 1987 acompañó la fórmula local que proclamó a Jorge Héctor Heyde para la presidencia municipal de Federal; en tanto que en 1991 integró la boleta que llevaba como candidato del Partido Justicialista a Roberto Alcides Olier. Luego de sus 8 años como Diputado Provincial se presentó como candidato a la Intendencia de Federal, siendo derrotado por Juan Carlos Lucchessi.



Trascendió que Demichelis había pasado en Buenos Aires por una operación quirúrgica, y que una descompensación posterior provocó su deceso.



Familiares del fallecido hicieron saber que éste sería posiblemente cremado, y sus cenizas depositadas en el cementerio de Chañar. (Federal al Día)