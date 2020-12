Aborto: Diputadas entrerrianas sufrieron "escrache" por su postura

La Cámara de Diputados comenzará a debatir este martes en comisión el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) con las exposiciones de los ministros de Salud, Ginés González García; de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, y la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra.



Al respecto, la Diputada Nacional por el Frente de Todos, Carolina Gaillard, expresó al programa Quién Dice Qué, de Elonce TV, que "comienzan las reuniones informativas. Vamos a recibir a los funcionarios nacionales. Tenemos previsto sesionar toda la semana. La idea es dictaminar el viernes o la próxima semana, el 9. La sesión está prevista que sea el 10".



"Tenemos que comprometernos todos con un debate serio, responsable. Los escraches no hacen bien a la democracia. El hecho ocurrió en la casa de mis padres. Tenemos la información de que es un grupo de jóvenes de Concordia. Igualmente tuve muestras de solidaridad de grupos católicos, para pedir disculpas en nombre de la Iglesia. Soy muy respetuosa de quienes piensan distinto", remarcó.



Asimismo, dijo que "pienso que el aborto tiene que ser legal porque está la vida de muchas mujeres en juego. El estado debe estar presente. En paralelo se trata el proyecto Mil Días que busca acompañar a aquellas mujeres que deciden llevar adelante su maternidad".



"En el caso del aborto, las mujeres que quieren interrumpir tendrán el acompañamiento del estado y quienes quieren seguir también. La idea es acompañar a todas las mujeres", manifestó.



Aclaró que "no van a aumentar los abortos porque lo legalicemos. Los abortos se realizan, existen, se hacen. Nosotros resolveremos quitar la penalización, lo que hace que sean clandestinos y acudan a lugares no seguros. Queremos que el estado esté presente y acompañe, que el aborto se haga en un hospital. Los países que legalizaron el aborto no los disminuyeron, pero sí disminuyeron las consecuencias y muertes que provoca un aborto realizado en un lugar no seguro. Necesitamos leyes claras".



Por su parte, la diputada Gabriela Lena, UCR, expresó que "estas movilizaciones que hacen a favor de las 2 vidas, cuando salen de caravana y demás, han pasado por mi casa, una parte gritó, tiró cosas a mi domicilio. Siempre he sido muy respetuosa de las posiciones de un lado y del otro".



"Hay razones valederas de las dos posturas. Hay muchas cosas de la ley que me parecen interesantes y otras deberían mejorarse. Sobre todo debe primar el respeto, sino es muy difícil mantener debates cuando las posturas son violentas o cerradas", dijo.



Aseguró que "dentro de las Cámaras no pasa esto, hay diputados que militan los dos pañuelos, hay mucho diálogo, formas de hablar con respeto. Esto no pasa en un sector en la calle".



"Voy a votar a favor de la ley. Acá no está en discusión si alguien está a favor o en contra de la práctica del aborto. Vemos que son situaciones de la realidad, existe, no se pueden esconder estos problemas", agregó. Elonce.com