Trabajadores de Salud reclamaron por la apertura de la paritaria para el sector

Trabajadores del hospital San Martín se movilizaron este jueves y cortaron calle Gualeguaychú, a la altura de su intersección con Pte. Perón, en Paraná. Reclamaron por la apertura de la paritaria sectorial para Salud "de forma urgente"."En asamblea se decidió elevar el pedido de apertura de la paritaria sectorial para Salud, de forma urgente, porque necesitamos que el área sea reconocida. Trabajamos desde el primer día de la pandemia y no damos abasto. Tenemos compañeros que han enfermado y otros que han muerto en el camino, y no somos valorados", argumentó ala delegada sindical, Laura Solanas."Tenemos que valorar la Salud y a todos los trabajadores. Queremos que el gobierno nos llame a dialogar a los trabajadores o a los representantes de los gremios de salud", sentenció al denunciar que "el pago del bono de cinco mil pesos está atrasado hace dos meses"."Seguimos trabajando, pero necesitamos ser reconocidos. La canasta básica está 50 mil pesos y cobramos 30; estamos 20 mil pesos debajo. Somos pobres y trabajamos todos los días, nos enfermamos, nos morimos, y no nos quieren pagar lo que corresponde con la canasta básica. Es imposible de creer que el gobierno peronista no sepa reconocer al trabajador de Salud hoy día en pandemia", acusó la sindicalista.Por su parte, otro de los representante de los trabajadores, Gustavo Esquidelqui, agregó: "Necesitamos que nuestros sueldos se eleven, mínimamente, a lo que es la canasta familiar. Los códigos de tres y cuatro mil pesos que nos pagan, son migajas en negro y que no se ven reflejados para los jubilados del sector"."La pandemia sacó a la luz la desigualdad que existe entre los diferentes sectores del Estado, donde los trabajadores esenciales de la Salud Pública son los que en peores condiciones laborales están, los que peores salarios tienen y los que brindan los servicios más importantes", apuntó Esteban Olarán.