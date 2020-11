Seguro Covid y declaración jurada, las condiciones para vacacionar en Entre Ríos

La Secretaría de Turismo de la provincia envió a las direcciones o secretarías competentes de cada localidad, cuáles serán las pautas dispuestas en Entre Ríos para recibir al turista en la temporada 2020/21, en el marco de la pandemia de Covid-19.



La normativa fue resuelta luego de la reunión llevada a cabo este jueves por la Comisión Provincial de Turismo y en ella se menciona que los protocolos finalizados y socializados con el COES (Comité de Organización de Emergencia en Salud) provincial, municipios y prestadores turísticos, contarán además con una resolución ministerial, adhiriendo a los protocolos nacionales para actividades turísticas.



Por otra parte, dan a conocer que Entre Ríos lleva adelante una campaña de promoción con el objetivo de posicionarlo como "destino turístico seguro post-cuarentena", reforzando el trabajo realizado en etapa de ASPO (Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio). Se prevé que el turismo interno sea uno de los móviles que reactive las actividades económicas de las ciudades post-pandemia, indicaron.



Los requisitos establecidos formarán parte del decreto de reapertura a cargo del gobernador Gustavo Bordet y exigen un nivel de control localizado, garantizando el cumplimiento estricto de protocolos sanitarios en los lugares donde se desarrollen las actividades turísticas. Los municipios y las comunas ejercen el poder de policía en materia de habilitaciones comerciales, salud pública, seguridad, higiene y bromatología, de acuerdo a lo que dispone el Art. 240 Inc. 21 de la Constitución Provincial.



De acuerdo a lo que se indicó, cada municipio decidirá la cantidad de turistas que albergará, pero a su vez el gobierno provincial informará el volumen de reservas confirmadas. Las localidades que tengan límite de turistas no van a dejar ingresar personas por encima de ese cupo.



"Cada turista, incluidos excursionistas (personas que no pernocten) deberá validar el certificado para circular con el sistema VacionAR, el cual unifica la información entre la plataforma del CuidAR, la plataforma Vuelta a Casa y Mí Argentina", manifestó el ministro de Producción y Turismo, Juan José Bahillo. Declaración jurada Reafirmando que la apertura será el 4 de diciembre, anuncian que los visitantes deberán obtener su permiso VacacionAR. Según la Secretaría de Innovación de la Nación, esta plataforma estará lista para el 20/11.



El turista deberá completar una declaración jurada y el sistema proveerá un código o permiso que representa la autorización para realizar un viaje turístico a Entre Ríos. Con previa reserva de alojamiento, registrarán datos personales especificando con quiénes viajarán, el lugar de destino, las fechas que comprende ese viaje, medio de transporte y alojamiento.



El sistema podrá solicitar documentación respaldatoria para su validación y la misma realiza cruce de datos con la aplicación CuidAR.



Es fundamental la participación del municipio en la decisión de aceptar o rechazar estos formularios de pedido de VacacionAR. Si se acepta, la persona recibe un Certificado Único Habilitante de Circulación de portación obligatoria para el turista. Si en cambio es rechazada, hay que redactar una justificación de las razones. Seguro El sistema emite el permiso para que la persona pueda imprimir o tenga el permiso en la APP VacacionAR, CuidAR o Mí Argentina. En ese mismo permiso se consignará que debe ser acompañado por una póliza de seguro con cobertura de contingencias Covid-19 con mínimos requisitos, tales como:



- Reembolso de los gastos no recuperables de pagos realizados por anticipado ante la cancelación o interrupción del viaje por diagnóstico positivo de Covid-19;



- Reembolso de gastos por prueba de diagnóstico de Covid-19;



- Reembolso de gastos que implique el regreso a su ciudad de origen.



En relación a la póliza informaron que la misma estará contemplada en el paquete contratado y que el Instituto del Seguro contará con una oferta para que el costo sea accesible.



Según se comunicó, el seguro cubrirá los gastos ocasionados por el retorno de un caso positivo a su domicilio, regreso que es obligatorio para quienes vacacionan hasta a 400 kilómetro de sus hogares, como así también el costo de testeo.



Bahillo, junto con el secretario de Turismo de Entre Ríos, Gastón Irazusta, mantuvieron una reunión virtual con la mancomunidad "Tierra de Palmares", microrregión de Entre Ríos que incluye los departamentos Colón y San Salvador. Participaron de la reunión el intendente de Colón, José Luis Walser; de Villa Elisa, Susana Lambert; de Pueblo Liebig, Julio Pintos; de San Salvador, Lucas Larrarte; y de San José, Gustavo Bastian. Estuvieron también presentes el diputado Mariano Rebord del Frente Creer, y el senador por Colón por el Frente Creer Mauricio Santa Cruz.