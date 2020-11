Bordet: "Priorizamos construir viviendas para generar igualdad de oportunidades"

"Con el programa provincial de viviendas respondemos no sólo a la necesidad de muchas familias entrerrianas de contar una casa propia y un proyecto de futuro, sino que generamos mano de obra y desarrollo de la economía local", expresó el gobernador Gustavo Bordet este jueves en Lucas González donde inauguró 10 viviendas cuya inversión fue de 19 millones de pesos, en el marco del programa Primero tu Casa.



Actualmente se encuentran en ejecución 1.213 viviendas y se han inaugurado 311 desde el inicio del programa. A su vez, ya se licitaron y abrieron los sobres de 75 viviendas más. El objetivo del programa es llegar a medianas y pequeñas localidades que nunca habían tenido acceso a un plan de viviendas y darle un impulso a la economía local con empresas y mano de obra de la zona.



El gobernador recordó que el programa de viviendas "es un programa que lanzamos en la gestión anterior porque se habían paralizado desde el gobierno nacional los programas de viviendas". Explicó que "con fondos propios después de 20 años decidimos lanzar un programa 100 por ciento provincial y decidimos hacerlo no es grandes ciudades, priorizando las localidades medianas y pequeñas, incluso muchas Juntas de Gobierno para poder llegar con programas habitacionales".



El programa, "nos dio buenos resultados y eso nos permitió construir un fondo rotativo por eso terminamos estas 10 viviendas en Lucas González y haremos 10 o 20 viviendas más", precisó el mandatario.



Agregó que "esto se hace en conjunto con el municipio porque el terreno lo aporta el municipio. Esta es la condición que necesitamos para poder llevar adelante este programa. Así que estamos en condiciones de seguir trabajando en ese sentido".



El gobernador informó que "la intendenta (Boeri) que tiene posibilidad de más terrenos para poder realizar más viviendas". En ese sentido, indicó que "veremos cuántas viviendas más vamos a hacer en Lucas González, y seguro que comenzaremos con una nueva etapa de viviendas para la ciudad".



También fueron parte de las actividades el ministro de Producción, Juan José Bahillo; la intendenta, Critina Boeri; la senadora provincial, Flavia Maidana; el diputado provincial, Gustavo Cusinato; el director general de Obras Sanitarias, Sergio Pascual; el secretario de Deportes, José Gómez; el titular del IAPV, Marcelo Bisogni.



Por otra parte, Bordet comentó que con la intendenta local conversaron sobre otros aspectos, "como el parque industrial con un aporte no reintegrable de de parte del gobierno nacional", y explicó que "también hemos transferido los fondos para cámaras de videovigilancia, que las coloca el municipio y las operamos en coordinación con la Policía, esto le da tranquilidad y seguridad a los vecinos".



Mencionó también, que dialogaron sobre la proyección de obras con la intendenta local, y en ese sentido, acerca de "la preocupación que existe en el acceso del tránsito pesado a la ruta 11 es algo que tomamos como obra prioritaria y vamos a trabajar en estos tiempos de gestión para poder alcanzar ese objetivo", refirió.



Por otro lado, comentó que entregó un aporte que "hemos comprometido, para dos cuadras de hormigón, en un terreno donde hay bienes de la provincia, y para poder darle continuidad a la obra hicimos el aporte al municipio para que lleve adelante esa tarea". Y mencionó que en un encuentro con el intendente de Nogoyá, Rafael Cavagna, dialogaron sobre una obra prioritaria de desagües pluviales.



Durante la visita, Bordet también recorrió una obra de pavimento que hace la municipalidad.



"Cuando uno visita una ciudad, ve el trabajo de un intendente, una intendenta en esta caso, se ha hecho mucho y se sigue haciendo mucho por Lucas González. Es un gusto poder haber compartido esta recorrida, y hablado con Cristina (Boeri), agradezco su amabilidad, esto hace que uno siempre quiera volver", cerró. Orgullo Por su parte, la intendenta María Cristina Boeri, agradeció al gobernador "en nombre de toda la comunidad, estamos felices". Recordó que "nos reunimos con el gobernador en Paraná hace poquito y le planteé la necesidad de pavimento para donde hay instituciones y el gobernador lo cumplió, nos entregó también una ambulancia en otra oportunidad".



Boeri dijo que "es un orgullo tener al gobernador en la localidad porque uno golpea puertas para tener obras y cambiar nuestra ciudad como lo estamos haciendo y es bueno como nos acompañan los vecinos y que desde el gobierno provincial, el gobernador nos acompañe de esta manera, la verdad que un agradecimiento de corazón". Aportes El gobernador Bordet entregó aportes a la municipalidad por 2.140.647 de pesos, destinado a dos cuadras de hormigón en la planta urbana. También al Club Atlético Lucas González por 40.000 pesos en el marco del programa de Emergencia a Clubes de Barrio; y al Club Basquetbol Juventud, por 40.000 pesos en el marco del mismo programa.



Se entregó también un aporte al productor Ariel Casavechia, por 183.890 pesos.



Por otra parte, se informó que se abrirán los sobres de la licitación para la adquisición de equipamiento de cámaras de seguridad por 800.000 pesos, en el marco de las políticas de seguridad que lleva adelante el gobierno provincial.