Fernández: se podría vacunar a 10 millones de argentinos "a fines de diciembre"

El presidente Alberto Fernández anunció esta tarde a través de un mensaje grabado de 21 minutos la nueva etapa del aislamiento, que significa la llegada del área metropolitana a la instancia de distanciamiento social."Logramos amesetar los casos y eso nos da una relativa tranquilidad, porque si se cumplen las pautas sanitarias, pueda ayudarnos a conseguir los objetivos que estamos buscando", afirmó Fernández. Detalló que "alrededor de ocho semanas" es lo que lleva el área metropolitana en el descenso de casos.Fernández confirmó que la zona metropolitana pasará a una etapa de distanciamiento social desde el próximo lunes y hasta el 29 de noviembre. "Básicamente es circular sin autorización", detalló el mandatario nacional y advirtió que el problema con el coronavirus está "lejos" de resolverse."Es un distanciamiento sanitario, lejos está de que el problema se haya resuelto y aquí acudo a la responsabilidad colectiva", subrayó Fernández en un mensaje grabado en la Quinta de Olivos.Por otra parte, anunció que departamentos de diez provincias continuarán hasta el 29 de noviembre en la etapa de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO). "Lamentablemente (el paso al DISPO) no alcanza a todo el país porque hay provincias que siguen necesitando el aislamiento", afirmó el jefe de Estado.En tanto, el mandatario nacional afirmó que el país entró en "una nueva etapa" con la salida del AMBA del ASPO y subrayó que ahora es tiempo de prepararse para la vacuna contra el COVID-19."Estamos transitando ahora una nueva etapa, le estamos prestando particular atención en zonas donde la situación no cede con facilidad. Necesitamos ahora empezar a prepararnos para la vacuna", afirmó Fernández.El mandatario nacional también comentó sobre el diálogo que mantuvo horas antes con su par de Rusia, Vladimir Putin, sobre la vacuna Sputnik V. La comunicación se extendió por 33 minutos y se realizó desde la sala de videoconferencia de la Quinta de Olivos.El presidente detalló que la Argentina podría alcanzar a vacunar a 10 millones de personas a "fines de diciembre"."Son 10 millones de vacunas, o sea, 20 millones de dosis, y podríamos cubrir con las dos vacunas, la del día 1 y del día 21, a 10 millones de personas, si todo va bien, a partir de finales de diciembre. Esto nos exige un enorme esfuerzo, porque nos demanda toda una logística, en ese punto", resaltó Fernández.Asimismo, el mandatario anunció que se pondrá al frente de un "gran comando" de vacunación, que estará integrado por varios ministerios y en coordinación con las provincias, para encarar la "epopeya" de vacunar a la población contra el COVID-19."Será una suerte de gran comando, en el que estarán presentes el Ministerio de Salud, Defensa, Seguridad, del Interior, y vamos a ponernos en contacto con las 23 provincias y la Ciudad, con el propósito de organizar del mejor modo la vacunación de los argentinos", remarcó el jefe de Estado.Y agregó: "Vamos a llevar adelante la epopeya de ponerle fin al virus con la vacuna". Alberto Fernández aseguró que la vacuna rusa y el resto de las que se están gestionando con otros países le dan "una gran tranquilidad" en medio del "tormento" que -según dijo- es la pandemia de COVID-19."Nos da una gran tranquilidad porque nos permite pensar que podemos contar con la vacuna prontamente", destacó el mandatario nacional.Además del jefe de Estado, de la charla participaron el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof; el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán; y el viceministro provincial del área, Nicolás Kreplak.El principal tema del diálogo entre los dos mandatarios tuvo que ver con la vacuna, de la que Argentina planea adquirir unos 25 millones de dosis, para iniciar con la aplicación apenas esté disponible.