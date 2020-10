Organizaciones sociales marcharon en Paraná "por tierras para vivir y producir"

Organizaciones sociales se movilizaron este jueves "en solidaridad" con las familias que fueron desalojadas de Guernica, el predio usurpado desde principios de julio en Buenos Aires. Y a través deapuntaron que "las salidas represivas nunca son la respuesta" tras el fallo judicial que ordenó el "reintegro inmediato" del campo de los Etchevehere en Santa Elena."Nos movilizamos en solidaridad y para decirle al gobierno que la salida nunca es la represión, porque la construcción colectiva siempre es política, y tiene que ser con tierra y trabajo para los que lo están solicitando", apuntó ael coordinador provincial de Barrios de Pie, Julián Jarupkin.Al remarcar que "es la necesidad del pueblo la que prima sobre los intereses de la mayoría", el dirigente resaltó que "hay una clara disputa en la que el pueblo se enfrenta a quienes tienen la tierra para su lucro, y no para vivir".Por su parte, la militante de Izquierda, Nadia Burgos, pronunció: "Queremos repudiar el desalojo violento que hubo por parte de Kicillof y abalado por Fernández porque en todo el país estamos viendo el desalojo a familias que solo buscan un lugar donde vivir"."En Guernica son familias que no tienen acceso ni a alquiler porque la crisis económica y sanitaria es brutal y el gobierno, en vez de dar una respuesta social, da una respuesta represiva", apuntó Burgos.Y en relación al fallo judicial que ordenó el reintegro en forma "provisoria e inmediata" de los campos de Leonor de Etchevehere, la dirigente alertó: "Responsabilizamos al Ejecutivo provincial por la integridad física de todos los compañeros que están en Casa Nueva, porque las salidas represivas nunca son la respuesta ante reclamos sociales, sobre todo en este momento en el que exigimos tierras para vivir y producir; las respuestas tienen que ser integrales y no de la mano de palos y represión".