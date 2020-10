Fernández habló sobre la carta de Cristina, aborto, coronavirus y otros temas

El presidente Alberto Fernández destacó como "muy valiosa" la carta que publicó ayer la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y dijo que su contenido expresa un "fuerte compromiso" con el Gobierno."Es una carta de fuerte compromiso, en la que rescata la condición dialoguista del Gobierno. Es una carta valiosa, en un momento muy especial para Cristina. Ella en esta época no la pasa bien nunca", dijo el mandatario en referencia al aniversario de la muerte de Néstor Kirchner, de la que hoy se cumplen 10 años.Asimismo, remarcó que "el gobierno es una alianza electoral, por lo tanto todos tenemos derecho a opinar".Por otra parte, el jefe de Estado afirmó que Argentina "tiene reservas y superávit fiscal" y advirtió que "lo que ocurre es que le meten en la cabeza a la gente que inexorablemente vamos a devaluar y la gente se protege con el dólar".En declaraciones a la radio FM Metro, el mandatario destacó las cualidades del ministro de Economía, Martín Guzmán, al señalar que es un funcionario "excepcional, de una capacidad e integridad moral única que no tiene ninguno de sus críticos".Fernández sostuvo hoy que "el año que viene tendremos resuelto el tema" del coronavirus, confió en que "va a haber vacuna" y dijo que "hay que recobrar la escolaridad de los chicos cuanto antes".El Presidente volvió a destacar que, sin las medidas restrictivas dispuestas para contener la propagación del coronavirus, "un montón de gente se hubiera quedado sin atención médica": "Para los que dicen que la cuarentena no sirvió para nada, les recuerdo que teníamos la mitad de las camas que tenemos hoy", indicó.Y afirmó que por la vacuna para el coronavirus hay "negociaciones y acuerdo con todos" ya que al Gobierno le "interesa que la primera vacuna que se pueda dar" se aplique en el país."Yo quisiera tener la vacuna cuanto antes para poder evitar nosotros esa segunda ola que está viviendo Europa", expresó.Por otra parte, ratificó que el envío de un proyecto al Congreso para legalizar el aborto "es un compromiso" que asumió en campaña y reafirmó que los compromisos los cumple, pero advirtió que no busca "generar un nuevo debate entre los argentinos""Estamos terminando de trabajar" sobre el tema, dijo Fernández y acotó que no quiere que la iniciativa "se convierta en una nueva disputa entre los argentinos" y que desearía que se respetara "el debate y a todos".El Presidente admitió que "hoy es un día de mezclas de tristezas y alegrías", al referirse a la doble conmemoración de los 10 años de la muerte del exmandatario Néstor Kirchner y un año del triunfo electoral del Frente de Todos."Hoy vamos a homenajear a Néstor. Vamos a recordarlo; fue un antes y un después en mi vida y estoy muy orgulloso del Gobierno que hice con él", subrayó.