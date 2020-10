Caso Etchevehere: "No dejemos que nos confundan", instó el senador Gay

Ante la convocatoria de un sector de la familia Etchevehere prevista para este domingo para lograr respaldo en una disputa hereditaria varias veces millonaria, el presidente del Bloque de Senadores del Frente Creer, Armando Gay, afirmó que "ni en Entre Ríos ni en Santa Elena está en juego la propiedad privada"."No debemos dejar que nos confundan intencionadamente. Los productores entrerrianos no deben tener miedo, porque estas situaciones no ocurren en Entre Ríos. Quien diga lo contrario, busca lograr un rédito político", apuntó."Es una falsa discusión a la que nos quieren llevar algunos sectores que aprovechan hacer política partidaria y opositora de una pelea judicializada entre miembros de una misma familia", remarcó.Sobre el conflicto por la herencia de Luis Félix Etchevehere, y más específicamente por la estancia Casa Nueva ubicada en el departamento La Paz, apuntó: "Claramente este es un conflicto que debe resolver el Poder Judicial, salvo que las partes después de tantos años, sean capaces de ponerse de acuerdo. Pero lo único claro acá es que si hay un fallo judicial, debe acatarse. Y eventualmente la parte que esté disconforme, podrá recurrirlo", indicó.Gay remarcó que no se trata de un problema político, aunque se lo intente politizar. "Es un conflicto familiar en el que se intenta meter en el medio al Estado entrerriano, pero esto se resuelve en la justicia", remarcó.El legislador concordiense indicó que la provincia "sigue el tema desde el primer día y cumple a través de la fuerza policial con la obligación de resguardar la integridad de las personas y la paz social, del mismo modo que se está atento en el amparo de los derechos de todas las personas involucradas en el problema".Luego advirtió: "Acá no se trata de avalar un delito, de ninguno de los dos sectores en pugna. Por eso debemos señalar que se está intentando politizar algo que no se resolverá desde la política, sino con la aplicación de la ley. La provincia no forma parte de esta novela familiar, por muy importante o influyentes que puedan ser los Etchevehere"."Sabemos que el presidente Alberto Fernández ha expresado públicamente su postura sobre las tomas porque son un delito y del mismo modo lo ha hecho el gobernador Gustavo Bordet", señaló Gay."Sabemos que las tomas de tierra no son un problema en la provincia de Entre Ríos. Salta a la vista que este caso está lejos de parecer una toma de tierras; que no es en nada parecido a lo ocurrido en la localidad de Guernica o en la provincia de Río Negro", indicó finalmente el legislador.