Trotta: "Todos los aprendizajes pendientes del 2020 tendrán que darse en 2021"

El ministro de Educación dijo que están trabajando en esquemas para la modificación de la secundaria que arrancará en 2021, así como en una nueva evaluación de aprendizajes -para primaria y secundaria- que se tomará el año que viene.Tras la publicación de los resultados del último operativo Aprender de 2019, que se tomó en octubre del año pasado y el Gobierno nacional presentó este miércoles, desde el gobierno nacional se mostraron preocupados, aunque lo adjudicaron a lo que llamaron "un proceso de desinversión" de los últimos años."La fotografía de las pruebas APRENDER de 2019 nos deben llevar a una reflexión sobre el sistema educativo", comenzó expresando el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta."Hubo un proceso de desinversión educativa en los últimos años. Lo empezamos a revertir a partir del presupuesto que esperamos que se apruebe en el Congreso Nacional esta semana con un fuerte aumento de la inversión educativa para enfrentar estas problemáticas", aseveró el ministro en diálogo con Radio La Red.Respecto de los resultados en cuanto a la comprensión en materias como la matemática, Trotta remarcó: "Estamos trabajando un abordaje sobre la matemática para hacer un eje y repensarlas. También la programación, la robótica, las ciencias básicas en las escuelas no solo en el secundario, también en el primario"."Tenemos que generar el interés para el abordaje de los contenidos por parte de los chicos", consignó.El ministro dijo que, como con la pandemia del coronavirus todos los indicadores sociales se agravaron, ellos estiman que esto también impacte en los aprendizajes.También consideró que "hay un vínculo directo entre desigualdad y aprendizaje" y reportó que "los últimos años fueron muy duros para toda la sociedad y en particular para los adolescentes en cuanto a los indicadores de pobreza y el trabajo adolescente", aclarando que esta es una foto pre pandemia.Respecto de los contenidos y rendimientos de un año tan particular para la educación en todo el mundo, Trotta explicó que "este año no se repite, pero tampoco hay promoción automática" y que "todos los aprendizajes pendientes del 2020 van a tener que darse en 2021"."Hemos decidido que en estas pruebas nacionales, en caso de 2021, vamos a evaluar primario y secundario en el último tramo de 2021 para poder ver cómo fueron los aprendizajes del 2020 y cómo serán el año próximo", explicó el ministro.Consultado por el avance de una posible vacuna y el posterior regreso definitivo a la presencialidad de las aulas, el ministro consideró: "Cuando la vacuna esté lista tiene que haber un nivel de vacunación importante en la población y cuando podamos recuperar la normalidad que perdimos en marzo vamos a implementarlo en el sistema educativo"."Estamos trabajando para todos los escenarios posibles de presencialidad", agregó y recordó que "a pesar del momento complejo" se está avanzando "en la presencialidad con protocolos"."Creemos que la realidad epidemiológica será mucho mejor que la que estamos transitando hoy", cerró optimista el ministro que se encuentra "aislado por protocolo" aunque el test realizado dio negativo por coronavirus.