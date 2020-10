Para Agmer, "no hay condiciones sanitarias para regresar a la presencialidad"

"En Entre Ríos no están dadas las condiciones sanitarias y de infraestructura para el retorno a las clases presenciales. Rechazamos el intento improvisado e inconsulto del CGE", declaró el plenario de secretarios generales de AGMER.

"La pandemia se ha expandido de manera muy preocupante en el interior del país. Entre Ríos no es la excepción y nos encontramos en un contexto de curva ascendente, varias ciudades registran ya circulación comunitaria. En este escenario la aventura llevada delante de manera irresponsable y de forma unilateral sobre el retorno a la presencialidad en las escuelas constituye, por lo menos, una decisión irresponsable, que expone al contagio a estudiantes, trabajadores de la educación y a las familias nuestras comunidades educativas", resaltó el gremio en un comunicado.



"Los anuncios por parte del gobierno provincial en boca del presidente del CGE constituyen una cachetada a toda la experiencia colectiva y solidaria que desarrollamos como pueblo para que las consecuencias de la pandemia no sean peores a lo que estamos viviendo. Las trabajadoras y trabajadores entrerrianos/as (activas, activos, jubiladas y jubilados) hemos comprendido perfectamente las prácticas políticas de este gobierno", remarcó Agmer.

"Ahora observamos cómo, de manera inconsulta, improvisada e irresponsable el Consejo General de Educación ensaya un retorno a la presencialidad en el momento más serio y comprometido de la propagación del virus", indicó.



"Sostenemos que con este "ensayo apresurado" el CGE niega el esfuerzo y desvaloriza el trabajo que ha venido llevando adelante cada trabajador y trabajadora de la educación, de las familias de los estudiantes, que vienen sosteniendo con recursos propios la conectividad y la impresión de materiales para llegar al último rincón con las actividades escolares", sostuvieron los secretarios generales.

Al mismo tiempo, llamó que "no se ponga en riesgo la salud de los estudiantes y de las trabajadoras y trabajadores que concurren a los establecimientos. El gobierno tiene la responsabilidad de tomar la decisión política de resolver la inversión presupuestaria para infraestructura, edificios y mantenimiento de nuestras escuelas. Porque en estas condiciones sanitarias no hay manera de regresar a la presencialidad", manifestó el sindicato docente.



"Exigimos al Ejecutivo que gobierne a favor de las trabajadoras y trabajadores, de los sectores más necesitados y postergados de nuestra sociedad. Que atienda, escuche y dé respuestas a los planteos que venimos haciendo desde la Multisectorial y el Frente Gremial de extraer los recursos de los sectores más beneficiados de la economía concentrada", solicitó Agmer.

Finalmente, el gremio exigió el fin de "ensayos improvisados y urgente marcha atrás con este anuncio. Reafirmamos la no presencialidad como estrategia de prevención", explicaron desde el gremio.



Al mismo tiempo, el gremio docente pidió "un salario mínimo inicial para el cargo testigo que no deje a ningún docente por debajo de la línea de la pobreza establecida por la Canasta Básica total de una familia tipo; porcentaje anual para todo el escalafón docente, activos y jubilados, de equiparación con el proceso inflacionario; adicional por conectividad; convocatoria a paritaria salarial de manera urgente; cumplimiento de la paritaria de 2019 sobre equiparación adicional equipos directivos nivel inicial y primario al adicional equipo directivo de nivel secundario; derogación de los Artículos 4, 5 y 6 de la Ley de Emergencia; garantizar el salario y el sistema previsional como derechos inalienables de los trabajadores; visualización de los recibos de haberes en tiempo y forma; inmediato aumento de partidas de comedores escolares para ampliar la cobertura de los hogares de nuestros alumnos mediante módulos alimentarios, garantizando que cubran la necesidad de alimentos de las familias, como así también la actualización y aumento de partidas de limpieza que abarquen incluso los elementos necesarios para el cuidado y prevención de Covid 19; devolución de los aportes patronales al Iosper del 4,5% al 6% y la urgente regularización de las deudas provinciales y nacionales con OSPLAD". Además, el sindicato sostuvo que "los recursos necesarios que permitan a las y los trabajadoras/es contar con conectividad y equipamientos tecnológicos los cuales deben ser garantizados por el Estado".



Finalmente, AGMER expresó su "solidaridad con los compañeros y compañeras luchadores del proyecto Artigas".