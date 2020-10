El lunes arrancan las clases presenciales en 56 escuelas rurales de Santa Fe

"El lunes unos 275 agentes de la educación, entre docentes y no docentes, deberán concurrir a sus respectivas escuelas y el martes lo harán unos 800 alumnos", anunció la titular de la cartera educativa de Santa Fe, Adriana Cantero.



De acuerdo con lo previsto, en las localidades más pequeñas, el retorno a las aulas en las escuelas rurales será para los cinco días de la semana, en tanto en aquellos lugares con mayor número de matrícula, la presencialidad se dará dos veces por semana.



La decisión comunicada en rueda de prensa por la funcionaria, llegó tras una reunión virtual que mantuvo esta mañana con el ministro de Educación Nacional, Nicolás Trotta, y con el gobernador santafesino, Omar Perotti.



Sobre la modalidad de reapertura de clases, Cantero indicó "que la presencialidad será de dos veces por semana, y para aquellas con matrícula pequeña la misma será plena, es decir los cinco días de la semana".



La decisión del gobierno de Santa Fe recayó en el ámbito educativo rural, marco en el cual fueron seleccionadas escuelas de comunidades pequeñas, donde no hay circulación viral y donde los maestros y maestras, y el personal no docente residen en el lugar.