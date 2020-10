El Procurador General hizo 20 nombramientos sin concurso: el argumento esgrimido

Tras la solicitud

El obstáculo de la pandemia

El parámetro provincial

El Procurador General Jorge García nombró a una veintena de personas en distintos lugares del Ministerio Público Fiscal (MPF). A través de la resolución 109, los nombramientos, algunos de los cuales, ya que, según la norma, García entendió que la pandemia impedía su realización.La decisión del Procurador General se fundamenta en lo, requiriendo la titularización de cargos de los Delegados Judiciales que dependen ahora del Ministerio Público Fiscal y que antes, lo hacían del Superior Tribunal de Justicia (STJ), publicóque tuvo acceso a la resolución.La cobertura de esos lugares cuando estaban en la órbita del STJ,Sin embargo,"La situación generada a partir de la pandemia de Covid-19 ha puesto en situación de particular demanda al Ministerio Público Fiscal, no disponiendo de recursos humanos y materiales que pudiera llevar a cabo (SIC) un concurso autónomo que se vislumbra claramente como masivo. Ello, además,", puntualizó la normativa.Por los nombramientos, tomó entonces comoLa resolución 109 detalló: "No corresponde disponer las continuidades de otras suplencias para abajo, ya que las designaciones se hacen 'hasta el retorno de su titular', como aquí nadie retorna, no hay que disponer continuidad", señaló el procurador en su resolución. Fuente: (Apf)