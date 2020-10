"Tenemos que ir en socorro del interior" por los casos de Covid, dijo Fernández

El presidente Alberto Fernández aseguró hoy que, tras el descenso de contagios de coronavirus en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), ahora el Gobierno Nacional irá "en socorro" del interior del país, que padece un incremento de casos de la enfermedad."Estamos viendo como los contagios están cayendo en el AMBA. Ahora tenemos que ir en socorro del interior del país, que está padeciendo un incremento de los contagios. Tenemos que garantizar que todo aquel que se enferme tenga la atención adecuada", sostuvo Fernández."Somos la generación que no baja los brazos, que sigue invirtiendo, produciendo y generando trabajo, y que en este momento tan difícil no se olvida de los que menos tienen y los que más necesitan, y que sigue recreando la idea de que la Argentina es un país federal que debe llevar el esfuerzo a todos los rincones del país", señaló el mandatario durante el acto en el Parque Eólico Arauco SAPEM.Y añadió: "Celebro poder estar aquí, en el norte del país, acompañando a mis hermanos riojanos, trayéndoles auxilio crediticio, mejores condiciones para las mujeres para garantizar mayor igualdad", al tiempo que subrayó: "Todo esto lo hacemos luchando contra la pandemia porque no hemos logrado superar ese tiempo".El mandatario nacional se expresó así durante una visita a La Rioja, donde encabezó junto al gobernador local, Ricardo Quintela, la firma de convenios de asistencia económica y de programas vinculados a la asistencia a mujeres que sufren violencia de Género.Respecto a la pandemia, Fernández subrayó: "Hemos tenido que aprender a taparnos nuestra nariz y nuestra boca, a evitar los abrazos. Somos una generación que no baja los brazos, que sigue produciendo y dando trabajo".En ese sentido, el jefe de Estado aseguró que "Argentina es un país federal que debe llevar sus esfuerzos a todos los rincones del país"."Esta idea de la Argentina central con otras argentinas periféricas es una idea que detesto, por eso celebro esto. Traer mejores condiciones crediticias y mayor igualdad a todas las mujeres de La Rioja", recalcó Fernández.Además, el Presidente presentó inversiones vinculadas a energías renovables provenientes de parques eólicos.En ese marco, consideró: "Tenemos la convicción de que estamos haciendo un país distinto. Una de las enseñanzas que nos dejó la pandemia es que cuando los seres humanos nos encerramos, el aire fue más limpio y el agua más cristalina. Tenemos que cuidar las energías renovables".Sobre el Parque Eólico Arauco SAPEM, el mandatario explicó: "Este es un lugar que va creciendo, que empezó en 2011 y que permite a la Argentina contar con 200 megavatios que se integran al sistema general que da electricidad a todo el país".Y expresó: "Tenemos que valorar este tipo de energía no contaminante, que nos puede permitir generar energía limpia que es lo que debemos dejar para las futuras generaciones. Por eso, los felicito y agradezco que desde aquí puedan darnos mejor electricidad a todos los argentinos".El primer mandatario estuvo acompañado por los ministros del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro; de Producción, Matías Kulfas; y de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; y los secretarios General de la Presidencia, Julio Vitobello; y el de Comunicación y Prensa, Juan Pablo Biondi.