Elecciones en la Uader: Tres facultades consensuaron listas únicas

Tres de las cuatro facultades de la Uader, Ciencia y Tecnología; Gestión; y Ciencias de la Vida y la Salud, consensuaron listas de unidad en todos los claustros. En cambio en Humanidades habrá comicios en todos los claustros.



Los comicios en las facultades y en todos los claustros permitirá posteriormente la elección del rector, para reemplazar a Aníbal Sattler, que no puede repetir por haber cumplido los dos mandatos.



"De esta manera, se dio continuidad al calendario electoral que aprobó el Consejo Superior atendiendo a los protocolos que deben ser tenidos en cuenta en el contexto de la pandemia.



Este proceso se inició a partir de la firme decisión de las consejeras y los consejeros superiores de valorar profundamente la democracia universitaria, aún en un escenario complejo e inédito, y velando en forma permanente por las medidas sanitarias que exige el momento, acompañando así las normativas provinciales y nacionales", expresaron desde el equipo de gestión de la Universidad.



En la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (FHAyCS), el debate en la comunidad universitaria terminó por saldarse con cinco listas para el claustro estudiantil; cuatro listas de graduadas y graduados y dos listas para los claustros docentes y administrativos respectivamente.



Según consigna Entre Ríos Ahora irían por su reelección: Jorge Noriega, en Ciencia y Tecnología; Luciano Filipuzzi, en Ciencias de la Gestión; y María Gracia Benedetti, en Humanidades. Estela Gross, actual decana de Ciencias de la Vida y la Salud, no puede repetir mandato. Allí quién aspira a sucederla es el actual rector, Aníbal Sattler.



Filipuzzi, además, aspira a convertirse en rector, durante la votación de la asamblea universitaria del próximo 27 de noviembre. De darse esa posibilidad, es una incógnita quién asumirá en Gestión por cuanto de momento no ha nominado a quien lo acompañará como vicedecano.