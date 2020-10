Clases: Trotta aseguró que "la prioridad son los alumnos que finalizan un ciclo"

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, afirmó que la prioridad del Gobierno es que los alumnos finalicen un ciclo y evaluó que "no hace falta la vacuna para volver a clases", aunque resaltó que "debe haber datos objetivos" para "dar pasos seguros", se informó oficialmente.



"Desde un principio la prioridad han sido las y los alumnos que finalicen un ciclo", manifestó el ministro.



Trotta anticipó que se planteará, en la reunión prevista para este martes con los ministros de las 24 jurisdicciones educativas, la necesidad de dar comienzo a las actividades educativas no escolares (artísticas, deportivas, recreativas, entre otras) según el marco normativo ya establecido y habilitar actividades en las escuelas con estudiantes del último año de primaria y secundaria junto a sus familias.



De cara al encuentro, especificó que se elaboraron propuestas de revinculación orientadas a aquellos estudiantes que tuvieron bajo o nulo contacto con la escuela.



Dichos alumnos se sumarían a los aquellos que finalizan el ciclo (primario o secundario), según lo determina la priorización del regreso aprobado por el Consejo Federal de Educación, que también previó un módulo especial entre febrero y abril para los estudiantes que finalicen la secundaria.



También aclaró que se pondrá a disposición de los ministros el índice epidemiológico construido por los ministerios de Salud de la Nación y las provincias y diversos especialistas, que permitirá evaluar el regreso progresivo y escalonado de alumnos en aglomerados urbanos de más de 500.000 habitantes.



Al respecto, el funcionario remarcó: "No hace falta la vacuna para volver a clases pero tiene que haber datos objetivos que nos permitan dar pasos seguros".



Desde el 2 de julio, momento en que el protocolo marco para el regreso seguro a las aulas fue consensuado de manera unánime, el Ministerio de Educación fue promotor del retorno a las escuelas en aquellas regiones del país donde la situación epidemiológica lo permitiera.



La construcción del nuevo índice, permitirá tener precisiones del bajo, moderado o alto riesgo que implica la apertura de las aulas en regiones densamente pobladas.



"En todas las provincias que regresamos pusimos prioridad en los que terminan un nivel como ocurrió en la provincia de San Luis o en Formosa, que ya lleva más de un mes de dictado de clases presenciales", afirmó Trotta.



Hasta el momento, las provincias que regresaron y pudieron sostener la reapertura de escuelas son La Pampa y Formosa.



San Luis inició el proceso este lunes, mientras que San Juan, Catamarca y Santiago del Estero dieron pasos en el retorno y debieron dar marcha atrás por el aumento de casos de coronavirus que, si bien no se relacionó a las instituciones educativas, hicieron pasar a fase 1 a los distintos territorios provinciales.



Por otro lado, distintas provincias están planificando el retorno a las actividades escolares en los próximos días.