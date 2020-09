Legisladores y dirigentes de todo el arco político repudiaron al diputado Ameri

Legisladores y dirigentes de todo el arco político repudiaron hoy al diputado salteño José Luis Ameri, quien fue suspendido de la Cámara baja por protagonizar una escena íntima durante la sesión a distancia en la que se debatía la ley de Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses."Mientras hay enojo, frustración y bronca, algunos están de fiesta. Deben expulsarlo. Los argentinos no nos merecemos esto", señaló la extitular de la cartera de Seguridad durante la gestión de Mauricio Macri.Por su parte, la diputada de Juntos por el Cambio Paula Oliveto expresó que "lo que pasó en Diputados demuestra que la virtualidad no es el camino del debate y que es importante los valores de los diputados".Desde Twitter, el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, planteó que "la conducta exigible para un diputado es la misma si está conectado virtualmente a la sesión o si está presente físicamente en el recinto. Por eso apoyamos la suspensión. Creemos que esto merece una sanción firme. Las penas previstas llegan hasta la expulsión"."Siento asco y vergüenza. Ameri fue suspendido y trataremos su expulsión. Estas cosas son las que hacen que la sociedad descrea de sus representantes e instituciones. Una vergüenza más", publicó, a su vez, la diputada de la UCR Josefina Mendoza.Por el bloque de diputados del Frente de Todos, Fernanda Vallejos expresó su respaldo al presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, frente a lo que consideró una "conducta intolerable", y añadió: "El cargo que ocupamos exige de nosotros la máxima responsabilidad frente a las instituciones, y al pueblo que nos votó".La intendenta de Quilmes y referente de La Cámpora, Mayra Mendoza, expresó desde Twitter: "Por eso queremos mujeres en las listas, necesitamos personas con perspectiva de género que respeten la institucionalidad, que respeten la tarea asignada, que mejoren la política y la sociedad en su conjunto".Asimismo, el senador oficialista por Salta Sergio Leavy expresó su "repudio" a Ameri y señaló que ese diputado "ofendió el trabajo legislativo y deshonró a toda la ciudadanía a la cual debe representar con valores éticos".Con los mismos conceptos se manifestó el director del Enacom Gonzalo Quilodrán, quien manifestó desde a través de sus redes sociales que "desde el Frente de Todos Salta, ante la grave inconducta de Ameri, decidimos expulsar en forma inmediata e irrevocable al legislador y le solicitamos su renuncia a la banca".Por su parte, la intendenta de la ciudad de Salta, Bettina Romero, definió a Ameri como una "vergüenza" y señaló desde sus redes que "no puede seguir ocupando una banca. Nunca debería de haber podido asumir como suplente un hombre denunciado por abusar de una menor. No es digno de representar a los salteños. Exigimos su renuncia", completó.Desde el Frente de Izquierda, en tanto, la referente Vanina Biasi publicó que "este episodio exige más explicaciones, por ejemplo, por qué es diputado un tipo con denuncias de abusos de menores, amenazas y violencia física".