La CGT quiere armar una movilización en apoyo al gobierno para el 17 de octubre

El cosecretario general de la CGT, Héctor Daer, anticipó que la central analiza convocar a una movilización en respaldo al Gobierno con fecha tentativa para el 17 de octubre, en coincidencia con el Día de la Lealtad Peronista.



La iniciativa tiene como objetivo ser una respuesta a las marchas y "banderazos" contra el Gobierno que se vienen realizando los últimos sábados, en rechazo a la reforma judicial y al manejo de la pandemia, entre otras cuestiones.



"Argentina tiene que dejar de mirar los autos y las banderas del Obelisco para pasar a mirar las banderas de un país federal y solidario", consideró al respecto el referente del gremio de Sanidad en declaraciones radiales.



Y agregó: "Por ahí vamos a convocar, tomando todas las precauciones, en una fecha histórica para todos los trabajadores como es el 17 de octubre".



"Nosotros no tenemos la imprudencia de convocar a una marcha en Plaza de Mayo. Tenemos la prudencia de hacer de una expresión, algo con todas las precauciones", buscó además diferenciarse el líder cegetista.



Sucede que las marchas contra el oficialismo fueron eje de críticas por parte de los sectores alineados con el Gobierno debido a que se realizaron en medio del aislamiento obligatorio por la pandemia, e incluso acusaron a esos grupos opositores de propiciar los contagios con esa clase de iniciativas.



Por otro lado, Daer aseguró que el presidente Alberto Fernández "no está groggy", y remarcó: "No quiero entrar a analizar el absurdo. Le diría al ex presidente (Eduardo Duhalde) que tenga responsabilidad".



"Estamos atravesando algo inédito para nuestras generaciones en Argentina y en el mundo", remarcó sobre la pandemia el gremialista, quien subrayó que el país "tiene un sistema de salud inédito en la región, de una gran cobertura, y un desarrollo tecnológico del sector farmacéutico muy importante".



También cuestionó duramente al gobierno anterior y sostuvo que "no hay que hablar de oposición", sino que "hay que hablar de macrismo para ser más explícito.



"Se equivocan en el momento histórico que nos toca vivir", sostuvo sobre los cuestionamientos al manejo de la pandemia, mientras que acusó a la gestión macrista de haber "armado células para perseguir y para espiar" y consideró que "cuesta entender cuando se habla tanto de República y se vulneran las cuestiones de la República".



Por último, Daer habló de la pospandemia, al señalar que "llegó el momento de poner en marcha los acuerdos necesarios para dar un marco de proyección hacia donde vamos, que se postergó por la pandemia".



"Más allá de los acuerdo para transitar estos momentos de crisis, la salida a una nueva normalidad tiene que ser en acuerdo.



Tenemos que pensar en el Consejo Económico y Social para el mediano y largo plazo", finalizó.