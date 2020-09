Arroyo: "El Gobierno puso como tema central la primera infancia"

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, afirmó hoy que "la primera infancia forma parte de uno de los consensos sociales que existen entre los distintos sectores y miradas en la Argentina", y dijo que ello "constituye una chance para construir un mensaje claro" para afrontar un desafío que es uno de los ejes estratégicos de la acción del Gobierno nacional.



"El Gobierno puso como tema central la primera infancia, y yo lo veo en todos los barrios, que en eso tenemos un punto que verdaderamente construye consensos y sobre esa base tenemos que trabajar", dijo Arroyo al participar de una videoconferencia sobre el tema "Primera infancia y el rol del Estado: los desafíos estratégicos en la pospandemia".



El ministro destacó que "lo que tiene que ver con la primera infancia es bien aceptado por el conjunto de la sociedad, pobre y no pobre. No hay consenso sobre el trabajo, sobre los planes sociales, sobre cómo atender la pobreza, pero hay dos consensos básicos que son que todos los chicos y chicas tienen que estar en la escuela y que hay que acompañar los primeros años de crianza".



Por su parte, la titular del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz, quien también participó del encuentro, abogó por articular políticas "en todo el Estado Nacional", al considerar que "no hay posibilidades de abordar la temática de infancia en compartimientos estancos de cada ministerio, sino en una integralidad de las decisiones que vayamos tomando".



Señaló que una política pública en esa materia "es una obligación indelegable del Estado, que es el gran resguadador de los derechos que debemos custodiar" y que "debemos trabajar, como ya se hizo desde el inicio con la Asignación Universal por Hijo (AUH), con la Asignación Universal por Embarazo (AUE) para que sea el prime puntapié inicial de la garantía de los niños por nacer".



Arroyo expresó que en materia de cobertura "lo que primero que tenemos que lograr es una oferta universal en los jardines maternales, que es en lo que peor estamos" debido a la pandemia, "que nos llevó para atrás y se ha perdido matrícula de manera importante, muchos son comunitarios".



Al destacar a importancia de los jardines maternales, apuntó que en ellos "se articula lo social y lo educativo, esto último tiene una mirada más formal, requisitos más claros, lo social siempre es más flexibles".



El ministro detalló luego distintos puntos de la estrategia del Estado en materia de infancia, entre los que mencionó la "búsqueda activa" de los sectores vulnerables, "donde la AUH es un aspecto clave"; y la integralidad de las acciones, en la cual advirtió que existe "una mayor articulación entre los ministerios, y en eso tal vez la pandemia nos ha obligado".



Dijo que "vamos a camino a una mayor cobertura por becas, refacciones, construcciones, por financiamiento de los que trabajan y una mayor calidad en las capacitaciones", y que se avanzará "en una articulación entre desarrollo social y educación, con mejores trayectorias educativas para los niños".



Arroyo señaló además como estrategia "el fortalecimiento de las redes comunitarias con actores locales muy integrados" así como el complemento en materia de cuidado de las familias y perspectivas de género, "donde la mayoría de las que cuidan, ponen garra, vida y corazón y ganan poco y la pasan mal", en un sector en el que "hay varios proyectos, incorporando más la voz del sujeto en los diseños".



Otro de los aspectos es "promover crianzas sin violencia de género y de familia, en lo que debemos ser mucho más enfáticos como política de Estado, con llegada verdadera" y la "prevención en materia de salud en un contexto de Covid, y tratamientos de salud que se han perdido por hegemonía de la pandemia, y que hay que recuperar", dijo.



Participaron además la titular de la Defensoría de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, organismo que organizó la reunión, Marisa Graham, quien destacó la necesidad de "igualar los puntos de partida, empezar de abajo para llegar a todos, y acortar así las brechas de desigualdad", y el Defensor Adjunto, Fabián Repetto.