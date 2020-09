UPCN destacó la extensión del bono al personal de salud

La secretaria Gremial de UPCN Entre Ríos, Carina Domínguez, aseguró que la extensión por 90 días del bono de 5 mil pesos para trabajadores de la salud aparece en un contexto en el que el sector provincial "necesita una recomposición salarial".En esa línea recordó que la Provincia solamente otorgó compensaciones económicas para los servicios esenciales, aunque aclaró que el sector Salud "ha recibido menos reconocimiento que otros sectores de la Administración Pública".En diálogo con APF, la secretaria Gremial aclaró que si bien aún no se conoce en detalle el alcance del nuevo anuncio, se sabe que el bono alcanzará a 200 mil agentes más y se contemplaría a los trabajadores de Centros de Salud, quienes fueron excluidos en la etapa anterior. "Esperamos no encontrarnos con sorpresas", dijo al respecto."Este nuevo decreto vino a dar respuesta a algunos de los reclamos que veníamos haciendo, porque los trabajadores de salud están forzados en todos los niveles y no sólo en los hospitales grandes. Esto fue un reclamo que hizo el gremio en reiteradas oportunidades para que se revea, ya sea por parte del Gobierno nacional o Provincial a través de un bono para la atención primaria", indicó.Por último recordó que el pago de la etapa anterior del bono viene con retraso, ya que aún falta el pago de la cuarta cuota y aclaró que aún no se sabe qué período abarcan estos nuevos 90 días.