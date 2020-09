Coparticipación: "Lo judicializan porque no lo pueden discutir", apuntó Kicillof

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, afirmó que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, judicializó la quita de recursos por parte de la Nación "porque ante la sociedad no lo pueden discutir"."Lo judicializan porque ante la sociedad no lo pueden discutir. Cuando (el ex presidente Mauricio) Macri asumió venía de ser jefe de Gobierno de la Ciudad y lo primero que hizo fue repartir recursos a la Ciudad, el distrito más rico, con más presupuesto", sostuvo el mandatario provincial."En ese momento yo era diputado nacional y denunciamos que usó la excusa de la transferencia de la Policía Federal para girar muchísimo dinero a la Ciudad", recordó Kicillof.A la vez, el gobernador advirtió sobre la difícil situación en que se encuentra la Provincia de Buenos Aires: "Tengo kilómetros de caminos de tierra y no sólo rurales, también en el Conurbano, gente sin luz, sin cloacas, sin gas, sin trabajo, sin vivienda y sin alimentos"."A pesar de ser la provincia más rica tiene el presupuesto más pobre, no tenemos disponibilidad para infraestructura y hemos recibido respaldo para pagar los sueldos", añadió.Y profundizó: "Cuando recibo recursos los tengo que poner en cloacas, pavimento, en rutas que quedaron sin mantenimiento, dar luz. Si uno mira los gastos en la Ciudad, hacen tachos de basura de determinado tipo, no es una crítica, pero la comparación es elocuente".Finalmente, Kicillof señaló su antecesora, María Eugenia Vidal, "siempre dijo que había que recuperar puntos de coparticipación", por lo que remarcó que los dirigentes de Juntos por el Cambio "no tienen argumento para decir que lo que dice Alberto no se trate de un hecho de estricta justicia".