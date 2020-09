Avanzan concursos para ingresar a residencias en Salud 2020-2021 en la provincia

Acerca del sistema de Residencias en Salud

Previsión para cubrir todos los cargos

En la provincia, y en todo el país, está en marcha el ingreso a las residencias en salud de la convocatoria 2020?2021. En Entre Ríos, el Departamento de Residencias Médicas, dependiente de la Secretaría de Salud, avanza con los procesos de concursos para incorporar nuevos profesionales a las residencias en salud que se desarrollan en establecimientos sanitarios bajo la órbita del Ministerio de Salud.Cabe señalar que, en función de la situación que presenta la pandemia por coronavirus, en esta convocatoria tanto los exámenes como las entrevistas a los postulantes se desarrollan mediante modalidad virtual. De este modo, más de 90 profesionales participaron vía Zoom del examen único nacional de residencias médicas; en tanto que se hizo lo propio para la evaluación provincial, en la que hubo 72 aspirantes a ingresar a las residencias de especialidades no médicas y posbásicas.Además, se está llevando a cabo el proceso de entrevistas (por especialidad, también por medios virtuales) que se completará el 18 de septiembre y permitirá establecer el orden de mérito definitivo para la adjudicación de los cargos. Los postulantes que obtengan la beca firmarán el contrato en las próximas semanas y comenzarán su residencia desde el 1 de octubre.La coordinadora del Departamento de Residencias Médicas, Yanina De Torres, explicó: "Quienes obtienen la beca acceden a un sistema de formación en una especialidad, totalmente supervisada, con dedicación exclusiva y remunerada". Tras lo cual agregó: "En general este proceso formativo se extiende por cuatro años, en donde los tres primeros son de dedicación exclusiva; y a partir del cuarto año hay un desbloqueo de matrícula que les permite desenvolverse en el ámbito privado o fuera de la institución que los está formando", detalló.En esta convocatoria se concursaron 121 becas que abarcan especialidades como Clínica Médica, Medicina General, Anestesiología, Cirugía, Pediatría, Tocoginecología, Neurología, Traumatología y Ortopedia, Medicina en Salud Mental, Cardiología, Terapia Intensiva, Terapia Intensiva Pediátrica, Odontología, Terapia Ocupacional, Trabajo Social, Obstetricia y Psicología. Los cargos a cubrir están distribuidos en hospitales de Paraná, Concordia, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay y General Ramírez.Quienes accedan a la beca de formación se sumarán a los más de 300 profesionales bajo el sistema de residencias (entre los 291 becados y 14 jefes de residentes) que actualmente se desempeñan en la provincia.En cuanto al proceso de selección, cabe mencionar que la determinación del puntaje se hace considerando los antecedentes personales (cada postulante presenta una carpeta con el título universitario con su promedio en la carrera, los cursos de posgrado, ayudantías docentes y demás instancias académicas que le permiten sumar puntos) y el examen. Con estos dos parámetros se obtiene una nota preliminar que determina el orden de las entrevistas.En este punto, De Torres indicó que acceden a la entrevista "el doble de postulantes que el número de cargos a consultar: por ejemplo, si se concursan 11 becas en una especialidad, entrevistamos 22 postulantes".De este modo, luego de incorporar el puntaje obtenido con la entrevista, se establece el orden de mérito definitivo para asignar los cargos. Como hay especialidades que se pueden cursar en varios hospitales, esta clasificación permite que los mejores ubicados puedan elegir en qué lugar desarrollar la residencia (que puede tener sede en Paraná, Concordia o Concepción del Uruguay, por citar ejemplos).Finalmente, se indicó que también está abierta la convocatoria a concurso para cubrir cargos de jefatura de residentes -se recibirán inscripciones desde el 21 hasta el 23 de septiembre, en las oficinas de la Coordinación de Residencias Médicas- en Pediatría; Clínica Médica; Neurología; Pediatría; Cirugía General; Neonatología; Tocoginecología; Residencia Interdisciplinaria de Salud Mental (Risam).En el caso de que en esta convocatoria no se complete la totalidad de los cargos concursados, se prevé una serie de instancias que permitirán incorporar profesionales en las residencias que hayan tenido vacancias.La primera instancia de readjudicación sería el 14 de octubre, donde todos los aspirantes que se inscribieron, rindieron y aprobaron el examen en otras provincias, y no pudieron ingresar porque fueron cubiertos los cupos en sus jurisdicciones; pueden adjudicar un cargo que haya quedado vacante en otra provincia.Cabe señalar que si se supera esta instancia, y todavía quedan cargos vacantes, se abriría nuevamente la inscripción al concurso, con un nuevo examen para ocupar todas las plazas disponibles en los diferentes hospitales. Esto puede ser importante para aquellos alumnos que no llegaron a obtener el título universitario a tiempo para la inscripción (ya que a veces demora la tramitación del título, y la presentación del mismo es un requisito ineludible). Así, en esta instancia se concursan solamente los cargos que quedaron vacantes.