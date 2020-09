Kicillof anunció aumento a la Policía bonaerense: 44.000 pesos de salario

Foto 1/2 Foto 2/2

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció esta mañana que los oficiales de la Policía Bonaerense cobrarán "un salario de bolsillo de 44 mil pesos".



"Vamos a destinar una parte de los recursos a empezar a equiparar el salario de la Policía Bonaerense con la Policía Federal. Ése sendero comienza hoy. Habrá una equiparación inmediata de 39.521 oficiales de Policía que pasarán a percibir un salario de bolsillo de 44 mil pesos", sostuvo el mandatario provincial.



Y agregó que el monto para la compra de equipamiento para cada efectivo será de "5 mil pesos", así como también las horas de Compensación de Recargo de Servicio (CORE) "se triplicará a 120 pesos".



El mandatario pidió a los efectivos de la Policía Bonaerense que "entiendan" que "en el sector privado muchos trabajadores perdieron el trabajo".



"Tienen que entender nuestros oficiales que en el sector privado los trabajadores muchos perdieron el trabajo. En estos meses no se hicieron paritarias en muchos sectores. Estamos en una situación excepcional", sostuvo el mandatario provincial.



Además, remarcó que brindó "una respuesta contundente, histórica y de fondo" al conflicto con la Policía Bonaerense y afirmó que si no se levantan las protestas, quedará en evidencia que "es una cuestión política, totalmente distinta".



"Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. No era la manera, porque muchas veces se deslegitiman reclamos legítimos", sostuvo el mandatario provincial.



Y agregó: "Vimos imágenes espantosas: frente a la Quinta de Olivos, frente a mi propia residencia, donde vivo con mi familia. Esas imágenes no deben volver a repetirse. La sociedad necesita que terminemos con esto. Si esto es un reclamo salarial y de condiciones de trabajo, estamos dando una respuesta contundente, histórica y de fondo. Sino, vamos a comprender que es una cuestión política, totalmente distinta".