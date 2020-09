Alberto Fernández: "No todo está permitido a la hora de reclamar"

Luego de un día cargado de tensión por el reclamo de la Policía Bonaerense para que haya una mejora de salarios, entre otros puntos, Alberto Fernández dio un mensaje junto a un importante número de dirigentes de todo el arco político para repudiar que la protesta se haya trasladado a la puerta de la Quinta de Olivos.



"Todos los que estamos aquí queremos ir resolviendo los problemas pero vamos a hacerlo cumpliendo las reglas y respetando la instituciones. Este no es el modo, de verdad se lo digo. Espero que reflexionen y cesen con esta mecánica", expresó el Presidente.



En sintonía con este discurso, el mandatario afirmó: "Quiero que sepan que soy un hombre de diálogo. La política es diálogo. Es el mecanismo que tenemos que fortalecer seriamente para avanzar en la Argentina que se viene. Escucho los reclamos, las necesidades de la gente, todo me preocupa porque sé que venimos y estamos en un tiempo difícil. Atender reclamos es parte del diálogo".



Y añadió: "Pero creo que todo reclamo tiene un modo y no vale cualquier cosa a la hora de reclamar. No todo está permitido. Cuando estamos en medio de una pandemia hay ciertas actividades que deben seguir adelante más allá del reclamo justo que tienen quienes tienen que cumplir esa tarea tan importante".



También se refirió a las consecuencias de la protesta: "En el Gran Buenos Aires hemos visto tareas activas de algunos miembros y retirados que no entiendo qué hacían allí. Nos preocupa ver tantos policías y patrulleros que dejan de circular y de este modo dejan en estado de indefensión a muchos ciudadanos".



Luego de esto, el jefe de Estado anunció la creación de un Fondo de Fortalecimiento Financiero Fiscal por el cual le quita un punto de la coparticipación a la Capital Federal y se lo transfiere a la provincia de Buenos Aires.



"Aspiramos a que ese punto de coparticipación que vamos a ceder a la provincia sirva para que tenga recursos administrativos y que una parte se derive para llevar adelante el plan de seguridad que presentamos el último viernes", indicó. En ese sentido, remarcó que ese nuevo ingreso también debe servir para recomponer el salario de los agentes de la Policía Bonaerense.



Luego de informar la decisión, el Presidente volvió a hacer hincapié en el conflicto policial. "Confiamos en que el personal de la policía de la provincia de Buenos Aires nos acompañe en este momento difícil, adviertan la situación que estamos viviendo y se hagan parte de la epopeya de construir mejor", sostuvo.